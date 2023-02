Mbappé tagadja, hogy Neymarba rúgott volna bele

Az elmúlt évben gyakran Kylian Mbappé és Neymar kakaskodásától volt hangos a francia sajtó. Bár az utóbbi hónapokban talán kevesebb pletyka keringett erről, nem felejtődött el kettejük ügye, és Mbappé egyik nyilatkozatába is belemagyarázták, hogy Neymart kritizálta vele.

A francia csatár a Bayern München ellen 1-0-ra elveszített Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőt követően üzent a csapattársainak, hogyan készüljenek a visszavágóra.

– Mindenkinek egészségesnek kell maradnia, aludjon sokat és étkezzen egészségesen. Münchenben még elérhetünk valamit. Ha támadófutballt játszunk, sok kényelmetlenséget okozhatunk az ellenfélnek. Lépjünk gyorsan túl a mai meccsen, és vágjunk vissza – fogalmazott Mbappé a kamerák előtt, de a hírek szerint az öltözőben is erről szónokolt.

Hogy miért szólt volna ez az üzenet Neymarnak? A brazil játékosra folyamatosan panaszkodnak a szomszédai, mivel éjszakánként hangoskodásával, a házában rendezett bulikkal zavarja meg a nyugalmukat, így Bougival polgármestere elé került Neymar ügye. A Bayern elleni mérkőzés másnapján pedig a 31 éves futballista egy pókerpartin vett részt, majd barátaival egy McDonald’s gyorsétteremben fejezte be az estét – tehát nem vette figyelembe az egészséges étkezésre és a pihentető alvásra vonatkozó tanácsokat.

Ezek után Neymar vasárnap gólt szerzett a PSG Lille elleni, 4-3-ra megnyert bajnoki meccsén, az 51. percben aztán súlyosnak látszó bokasérülése miatt hordágyon hagyta el a pályát. A találkozó után a Prime Video Sport France kommentátora, Thierry Henry megkérdezte Mbappét a korábbi nyilatkozatáról, hogy a szavait a sokat dorbézoló Neymarnak címezte-e. A francia tagadta, hogy csapat(vetély)társába rúgott bele.

– Nem, a nyilatkozatommal mindenkinek üzentem! Hallottam, hogy miket mondtak az emberek Neymarról, aztán láttuk, hogy mi történt vele. Nem akartam beszólni neki. Azt hiszem, a mostani helyzetben egymás kritizálása az utolsó dolog, amire szükségünk van. Inkább tanácsot akartam adni a társaimnak, mert mint mondtam, ha mindenki egészséges nálunk, úgy más csapatoknak gondot tudunk okozni. Szóval remélem, hogy Ney hamarosan visszatér, mivel ő a csapat egyik alapembere – magyarázta a világbajnok támadó.

Neymar tizenhét gólnál és tizenhárom gólpassznál jár az idényben, de a katari világbajnokság óta megtorpant, és mindössze kétszer talált be. Persze – mint azt Mbappé is elmondta – a PSG-nél abban reménykednek, hogy a brazil a lehető leghamarabb visszatér a pályára, és ott lesz a Bayern München elleni második mérkőzésen, amely március 8-án lesz. A fővárosiak az első vizsgálatok után azt közölték, hogy Neymar bokája kificamodott, de törés nélkül megúszta a csúnya jelenetet. A Paris Saint-Germain arról egyelőre nem adott tájékoztatást, hogy játékosára milyen hosszú kihagyás vár. Előbb a bokaszalagjait is megvizsgálják.

Borítókép: Kylian Mbappé a sérült Neymart támogatja (Fotó: AFP/Franck Fife)