A magyar légiós nagyon beindult, most győztes góllal segítette a csapatát

Koszta Márk a múlt héten három gól szerzett egy meccsen, most egy is elég volt ahhoz, hogy a Maccabi Bnei Raina újra nyerjen az izraeli bajnokságban. A csapat a Hapoel Jerusalem vendége volt az alapszakasz utolsó fordulójában, és a magyar csatár bevetése ismét nyerő húzásnak bizonyult, a vendégek ugyanis az ő 59. percben szerzett góljával gyűjtötték be a három bajnoki pontot. Ezzel Kosztáék a 12. helyen zárták a 14 csapatos bajnokság alapszakaszát, s a folytatásban az alsóházi rájátszásban az élvonalbeli tagság megőrzéséért küzdenek. Koszta január végén a nyárig érkezett fél évre kölcsönbe az izraeli csapathoz, s eddig hat bajnokin öt gólt szerzett.