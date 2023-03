Christian Horner beégette a füllentő Sergio Pérezt

Sergio Pérez és Max Verstappen végzett az első két helyen a Szaúd-arábiai Nagydíjon, de a futam után mindkét pilóta panaszkodni kezdett a Red Bullra egy-egy, szerintük tévesen meghozott döntés miatt. A második Verstappen azt fájlalta, hogy a csapata műszaki problémától tartva nem engedte neki, hogy a versenyben éllovas Pérez nyomába eredjen, és esetleg megelőzze őt, a mexikóinak pedig az nem tetszett, hogy csapattársa az utolsó körben megfutotta a leggyorsabb kört, így megszerezve az ezért járó bónuszpontot.

Természetesen Pérez is pályázott volna erre az egy pontra – sőt, Verstappen előretöréséig őt is illette meg –, de elmondása szerint az utolsó körökben visszavett a tempóból, mert a Red Bull ezt kérte tőle. Így meg sem próbált javítani a legjobb köridején, amire egyébként nem is lett volna szükség, amennyiben Verstappen is követi a főnökei utasításait – vagy ahogy azt Pérez látta, ha a csapat ezt parancsolja a kétszeres világbajnoknak.

Az istállót vezető Christian Horner azonban határozottan cáfolta pilótája állítását, és elárulta, Pérez is megpróbált még gyorsabb kört futni, de neki ez nem jött össze.

– Arra jutottunk, hogy az utolsó körnél tartunk, és ha megpróbálja megfutni a leggyorsabb köridőt, akkor tegyen úgy. Szerintem Checo (Pérez beceneve – a szerk.) is erre a következtetésre jutott, tehát mindkettőjükhöz eljutott ez az információ. Checóé volt a leggyorsabb kör akkor, és megkérdezte tőlünk, hogy mennyi volt a körideje. Egyértelmű volt, hogy miért kérdezte meg. Tudta, hogy Max is megpróbál javítani rajta, Checo viszont már néhány kanyar után feladta a dolgot, mivel azonnal másfél tizedes hátrányba került. Ezután látszott, hogy visszavett a tempóból – világított rá Christian Horner.