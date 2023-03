Egy magyar légiós rúgott gólt, ő viszont egy meccsen hármat is

A héten két meccse volt a Maccabi Bnei Rainának a bajnokságban, a Ligat ha’Alban, az elsőt a magyar támadóval a soraiban elveszítette a Hapoel Beer-Seva otthonában, a második viszont hazai pályán sokkal jobban sikerült. Kosztáék szombaton kiesési helyosztón fogadták a tabellán egy hellyel mögöttük, az utolsó, 14. helyen álló Sketzia Nes Tzionát.

A magyar csatár már a 18. percben vezetést szerzett, ami után azonban a vendégek még a szünet előtt fordítottak. A második félidőben viszont Koszta Márk újabb két gólt szerzett: előbb a 69. percben egyenlített, majd a 88. percben tizenegyesből a győztes gólt is megszerezte.

Az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben kedden vereséggel rajtolt Salló Dániel klubja, a Sporting Kansas City, Portlandban kapott ki 1-0-ra. Szombaton valamivel jobban sikerült a folytatás a Colorado Rapids vendégeként, 0-0 lett a vége, a magyar támadó mindkét meccset végigjátszotta, és az egyik lövését a hazai kapus hatalmas bravúrral hárította. A Philadelphia Union és benne Gazdag Dániel egy hete 4-1-es győzelemmel, illetve két góllal kezdett, most a hétvégén az Inter Miami otthonában viszont 2-0-ra kikapott. A magyar futballista végig a pályán volt, de ezúttal nem fűződött a nevéhez említésre méltó esemény.

Fotó: (Fotó: AFP/Getty Images North America/Ronald Martinez)

Rendeztek hétközi fordulót az olasz másodosztályban is, ráadásul a két magyar érdekeltségű csapat éppen egymással találkozott. A Balogh Botondot a kispadon tartó Parma a Nagy Ádámot a 88. percig bevető Pisát fogadta, és utóbbi nyert 1-0-ra. Szombaton a Pisa volt a vendéglátó, és 1-1-et játszott a Palermóval úgy, hogy Nagy Ádám a szünetben állt be, a Parma a Reggiana stadionjában győzött 1-0-ra, Balogh Botondot ezúttal sem cserélte be az edzője.

A Szlovák Kupa negyeddöntőjében a másodosztályú somorjaiak nagyon közel voltak a szenzációhoz: vezettek, kilencven percben 1-1-et játszottak az élvonalban az élen álló Slovannal, de a tizenegyespárbaj a pozsonyi csapat továbbjutását hozta, Holman Dávid nyolc hónap után újra szerepelt a Slovanban, kezdőként 68 percet töltött a pályán. A magyar futballista a találkozó után elmondta az M1 aktuális csatornának, a térdszalag-szakadását követően egy ideje már ismét egészséges, de úgy gondolták, hogy a második súlyos sérülése után egy kicsit több idő kell a visszatéréshez, és az edzője is így látta jónak.

Fotó: Facebook/Slovan Bratislava

– Engem is meglepett, hogy két ilyen sérülés után sok lehetőségem volt eligazolni télen, de végül az lett a döntés, hogy ezt a fél évet még mindenképpen Slovan-mezben szeretném lejátszani. Bízom benne, hogy egyre több lehetőséget fogok kapni, és jó játékkal hozzá tudok járulni a bajnoki címhez és a kupagyőzelemhez.

A csapata szombaton a bajnokságban 4-1-re legyőzte a Spartak Trnavát, erre a mérkőzésre Holaman Dávidot nem nevezték. A Dunaszerdahely a Ruzomberok vendégeként szerzett három pontot az 1-0-ás végeredménnyel, Kalmár Zsolt kezdett, a 64. percben lecserélték, Szánthó Regő és Veszelinov Dániel a kispadról nézte végig a meccset. A DAC ezzel a sikerrel megnyerte az alapszakaszt, az élen állva várja a folytatást.

Fotó: AFP

A német élvonalban egyik magyar játékos sem örülhetett győzelemnek. Az RB Leipzig Dortmundban játszott rangadót, Szoboszlai Dominik és Willi Orbán is kezdett, utóbbit a 71. percben lecserélték. A házigazdák az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert, a lipcsei együttes a szünet után egyértelműen uralta a meccset, ám csupán szépíteni tudott, így 2-1-re kikapott, ezzel a két csapat között a különbség hét pontra nőtt. Sallai Roland kezdett a Freiburgban, amely 0-0-lal utazott haza Mönchengladbachból, a magyar támadó 78 percet töltött a pályán. Schäfer András még sérült, így az Union Berlin nélküle ért el 0-0-t a saját stadionjában a Kölnnel.

A másodosztályban viszont találunk győztes magyart: a vendég Nünberget 3-0-ra verő Hamburg a 89. percben vetette be Németh Andrást. És, ha már második vonal: a belga 1B Pro League-ben a Lommel Vancsa Zalánnal a fedélzeten nyert 1-0-ra a Dender ellen, a fiatal magyar csatárt a 87. percben cserélték le. Feljött a tabella második helyére a holland élvonalban az AZ Alkmaar, amely pénteken a Vitesse vendégeként győzött 1-0-ra, a három pontot érő találatot egy bal oldali szögletvariáció után a magyar válogatott védő, Kerkez Milos előkészítése után a svéd Jesper Karlsson szerezte.

Fotó: Olaf Kraak / ANP / AFP

Cipruson a még mindig sérült Gyurcsó Ádámot nélkülöző AEK Larnaca hazai pályán 3-1-re legyőzte az Enoszisz együttesét, Nikolics Nemanja szolgálataira a 70. perctől tartott igényt az edzője. Az Omonia Nicosia a Karmiotissza stadionján nyert 2-1-re, Lang Ádám a kispadot koptatta. A török bajnokságban a Fenerbahce a Kayserisporhoz látogatott el, elhozta a három pontot egy 2-1-es győzelemmel, Szalai Attila végigjátszotta a találkozót. Dél-Koreában Ádám Martin kezdett és 73 percet játszott az Ulszan Hyundaiban, amely 1-0-ra nyert a Dzsangvon otthonában. A Tirol vendégeként 3-2-re győző LASK nem nevezte a keretébe Kecskés Ákost. Svájcban a Grasshoppers Bolla Bendegúzzal a kezdőben 1-1-et játszott St. Gallenben, a magyar védő 74 percet töltött a pályán.

Nagyon rossz vasárnapja volt Gróf Dávidnak a Levadiakosz kapujában, az Olimpiakosz Pireusz 6-0-lal küldte haza a csapatát. Kleinhesler László hétfőn este játszhat a Panaitolikoszt fogadó Panathinaikoszban.

Borítókép: Koszta Márk nagyszerű teljesítményt nyújtott (Forrás: Facebook.com/maccabibneireineh)