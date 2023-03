Grealish körbeudvarolta az angol kapitányt az Eb-selejtezők előtt

Az Eb-selejtezők első játéknapján máris megtartják az egyik legnagyobb rangadót, hiszen a legutóbbi, 2021-ben megrendezett Európa-bajnokság döntőjét ismétlik meg: a címvédő Olaszország és az ezüstérmes Anglia Nápolyban csap össze. A meccs komoly biztonsági kockázattal is jár, mintegy 2500 angol drukkert várnak az olasz városban, ahol nemrég az Eintracht Frankfurt német szurkolói randalíroztak csapatuk a Bajnokok Ligája-meccse előtt.

Gareth Southgate állása veszélyben volt a katari vb után. Fotó: NurPhoto via AFP

A legutóbbi Eb döntőjében az olaszok 1-1 után tizenegyespárbajban győzték le az angolokat a londoni Wembley-ben. A Manchester City sztárja, Jack Grealish szerint Anglia célja nem is lehet más, mint megnyerni a jövő évi Eb-t, és az odáig vezető úton az olaszok elleni selejtező az első lépés.

– Mindenképpen meg akarjuk nyerni az Eb-t, hiszen olyan közel kerültünk ehhez a sikerhez az utóbbi időben – fogalmazott Grealish. – A legutóbbi három világversenyen elődöntőbe, döntőbe és negyeddöntőbe jutottunk, nem sok hiányzik a győzelemhez. Tudjuk, mit és hogyan akarunk játszani, egyre jobbak vagyunk. A következő nagy dobás a miénk lesz végre.

Grealish: Ő egy zseniális edző, zseniális ember

Grealish szavainak némileg ellentmond, hogy az angol válogatott tavalyi éve nem volt sikersztori, hiszen a Nemzetek Ligájában a magyar válogatott ellen oda-vissza kikapott, és a csoport utolsó helyén végzett, valamint a vb-negyeddöntő is visszaesést jelentett a korábbi eredményekhez képest. Az is felvetődött, hogy Gareth Southgate maradjon-e a szövetségi kapitány. Végül maradhatott, és Grealish hisz benne: – Ő zseniális edző és zseniális ember. Nem is tudom szavakkal leírni, hogy mennyire hiszek a közös munkában – mondta a középpályás.

Az angolokra a második körben sem vár könnyű feladat, mivel három nappal később Ukrajnát fogadják a Wembley-ben. Az olaszok pedig már csak azért is bizonyítani akarnak hazai pályán ellenük, mert tavaly a vb-ről lemaradtak. Érdekesség, hogy Roberto Mancini csapatába bekerült Mateo Retegui, aki eddig csak Argentínában futballozott. A 23 éves csatár jelenleg a Boca Juniors kölcsönjátékosaként a Tigre csapatában szerepel.

Cristiano Ronaldo életkora nem számít

A 38 éves Cristiano Ronaldo ma Liechtenstein ellen a 197. alkalommal léphet pályára a portugál válogatottban, amelynek először a tagja a szaúdi Al-Nasszr játékosaként, noha a tavalyi vb alatt sokan már megkérdőjelezték a helyét a nemzeti csapatban. Nem úgy a spanyol Roberto Martínez, aki most debütál Portugália szövetségi kapitányaként. – Ronaldo tapasztalata sokat segít, fontos láncszem a csapatban. Nem foglalkozom az életkorral – állította a spanyol szakvezető.

A tíz Eb-selejtezős csoport első két helyezettje automatikusan kijut a 2024-es Eb-re, amelynek mezőnye 24 csapatból áll majd össze. A maradék négy helyből egy a házigazda németeké, háromért pedig a tavalyi Nemzetek Ligája-eredmények alapján tizenkét olyan csapat küzdhet meg elődöntő-döntő rendszerben, amelyek lemaradtak a hagyományos selejtezőkön a kijutásról. A selejtezősorozat november 21-én zárul. A pótselejtező elődöntőit 2024. március 21-én, míg a részvételről döntő finálékat öt nappal később rendezik.

Eb-selejtezők, a mai program:

C csoport: Olaszország–Anglia, 20.45, Észak-Macedónia–Málta, 20.45. H csoport: Kazahsztán–Szlovénia, 16.00, Dánia–Finnország 20.45, San Marino–Észak-Írország, 20.45. J csoport: Portugália–Liechtenstein 20.45, Szlovákia–Luxemburg 20.45, Bosznia-Hercegovina–Izland 20.45.

Borítókép: Jack Grealish hisz az angolok sikerében a jelenlegi szövetségi kapitány vezetésével (Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat)