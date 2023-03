Nagy-Románia és Magyarország száműzése: a románoknak mindent szabad?

A román labdarúgó-válogatott két győzelemmel kezdte az Európa-bajnoki selejtezősorozatot, a szurkolók mégsem lehetnek maradéktalanul elégedettek a játékával, hiszen az idegenbeli, andorrai 2-0-s győzelmet kedd este a Fehéroroszország feletti 2-1-es, nyögvenyelős siker követte. (Figyelem, az Európai Labdarúgó-szövetség Fehéroroszországot már visszafogadta a versenyeire, Oroszország azonban továbbra is ki van tiltva, éppen ezért az oroszok Ázsia felé kacsingatnak.)

Az UST nevű, lassan hírhedt román csoportosulás szokás szerint a fehéroroszok elleni meccsen is szidalmazta a magyarokat, miként a Gsp.ro portál nyomán azt az Nso.hu is megírta. Az ultrák ezenfelül egy másik módját is gyakorolták a magyarok pocskondiázásának. Egy Mongólia-térképét ábrázoló drapériára angolul „Mongólia a történelmi nagy magyarország” feliratot pingálták, igen, így, csupa kisbetűvel. Azzal elsősorban már nem csak nekünk üzentek, hanem a szomszédos Moldovának, hogy a román alkotmányra hivatkozva jogászkodtak is ekképpen: „Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállam”, és mindennek nyomatékosítására Nagy-Románia térképét is kifüggesztették. (Aki tobzódni kíván a román üzenetekben, látogasson el a Gsp.ro portál képgalériájára.)