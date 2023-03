Újabb népünnepélyre készül a DVSC, forróbbra, mint a Fradi-meccs

Még Sztanyiszlav Csercseszov is a hangulat hatása alá került három hete a Nagyerdei Stadionban, amikor a DVSC szinte telt ház, tizenhárom ezer néző előtt fogadta a Ferencvárost. A helyi előkészületek alapján nem lenne meglepő, ha szombaton a Kecskemét elleni bajnokin is megtelne a stadion. Több ok is kínálkozik erre:

A Loki március 12-én ünnepelte fennállásának százhuszonegyedik évfordulóját, ám az idegenbeli meccs miatt hazai pályán csak most nyílik alkalom az ünnepségre. A klub ennek megfelelően 121 szelet tortával kedveskedik majd a drukkereknek Egy hete Kisvárdán rangadót nyert a Loki, és a bajnokság során először felkapaszkodott a dobogóra. S hát végre beköszöntött az igazi tavasz, szép, napsütéses időjárás várható szombat délután, ami sokakat kicsalogathat a Nagyerdőbe.

A DVSC tulajdonosát is meglepi a jó szereplés

Ike Thierry Zaengel, a klub francia tulajdonosa, aki tavaly nyáron szállt be a DVSC finanszírozásába, hét közben a Haon.hu-nak adott interjúban elárulta, ő maga sem számított ilyen jó szereplésre.

– Remek érzés, hogy most a harmadik helyen állunk, de tudjuk, milyen a foci, néha nyerünk, néha veszítünk. Az első évben nem azon van a hangsúly, hogy folyamatosan győzni kell, a lényeg a változáson van, hogy a csapat igazi sportklubbá váljon – jegyezte meg. Hozzátette, szépen lassan át kell alakulnia a mentalitásnak, a látásmódnak minden szegmensben, a marketinget és a médiát is ideértve. – Ez nem csak arról szól, hogy kimegyünk a pályára és focizunk, sokkal több összetevőből épül fel egy igazi klub. Mindenkinek, nekem is tanulnunk kell azért, hogy a DVSC minél sikeresebben működjön.