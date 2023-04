A bojkott elvette élete lehetőségét, végül a fiával jutott el olimpiára

Juha sportolóként később sem jutott elő olimpiára. 1988-ban, a szöuli játékok évében született első gyermeke, Lékai Máté, aki viszont 2012-ben, Londonban a magyar kézilabda-válogatott tagjaként szerepelhetett ötkarikás játékokon. Máté öccse, Soma labdarúgókapus lett, az NB II-ben véd.

– Egyik fiamat sem tudtam beoltani az atlétika szeretetével, mindkettőjüket a csapatjátékok lendülete és változatossága fogta meg, és ezt tudomásul is vettem. Máté csodálatra méltó pályát futott be, nekem pedig az okozott nagy boldogságot, hogy „sportanyukaként” elkísérhettem a londoni olimpiára, ahol nagyon sokat tett azért, hogy a válogatott a negyedik helyen végezhessen. A sport ma is életem része, hetente 2-3-szor a konditeremben szorgoskodom, síelni és biciklizni is szoktam, olykor még korcsolyázni is. Tartom a kapcsolatot az atlétabarátaimmal, és magától értetődő, hogy az augusztusi világbajnokságot sem hagyom ki, ha végre már mi is házigazdák lehetünk. Be is írtam már a naptáromba augusztus 22-ét, a férfimagasugrás döntőjének a napját, meg persze 27-ét is, amikor a nők döntik el az érmek sorsát – mondta az SzPressz Hírszolgálatnak Juha Olga.

A budapesti atlétikai világbajnokság augusztus 19. és 27. között zajlik a magyar fővárosban.