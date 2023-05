Nem kell csónakkal átszelniük a miami pályát az F1-es pilótáknak

Ha Miamiban nyer, ez lehet Pérez éve?

Az utcai pályák ászánál maradva, a 33 éves versenyző a bakui sikerei után azt nyilatkozta, hogy hisz benne, idén végre világbajnok lehet. Pérez az elmúlt két évben ugyanolyan autóval – egy-két kivételtől eltekintve – képtelen volt megverni Max Verstappent, akit 2021 után tavaly is megkoronáztak. Viszont egyre több szakértő látja úgy, Pérez most magabiztosabbnak tűnik, mint valaha, talán idén eljöhet az ő ideje. Jelenleg az éllovas Verstappentől való lemaradása is csak hat pont (93-87) a pontversenyben.

– Sergio lenyűgözött engem – fogalmazott 2009 világbajnoka, Jenson Button. – Max csapattársának a legnehezebb lenni, hiszen ő kimegy a pályára, és azonnal gyors. Pérez formája általában ingadozó, miközben Max minden hétvégén csúcsteljesítményt nyújt. Lewis Hamilton is ilyen, ezért nehéz kettőjüket legyőzni egy teljes szezont tekintve. Sergiónak a két győzelme után most különösen nagy lehet az önbizalma, és ismét egy utcai pálya következik. Ha Miamiban is nyerne, az óriási lenne, magabiztossá tenné őt az egész idényre nézve, és esélyes lenne rá, hogy a vb-címért harcoljon – korábban nem gondoltam, hogy ezt fogom mondani. De a Formula–1-nek is szüksége van rá, hogy verseny legyen legalább köztük, tekintve, hogy a többieknek nagy a lemaradása a Red Bullhoz képest.

Pérez és Verstappen járgánya új festést kapott a hétvégére Fotó: Twitter

Annyit azért megjegyeznénk, hogy Pérez idén eddig csak olyankor tudott Verstappen előtt végezni a futamokon, ha a kétszeres világbajnoknak valamilyen gondja adódott. A Szaúdi Nagydíjat az időmérőn fellépett technikai probléma miatt Verstappen csak a 15. helyről kezdhette meg, mégis felzárkózott Pérez mögé másodiknak. Az azerbajdzsáni sprinten a holland pilóta autója összeért George Russell Mercedesével, emiatt a Red Bull az oldaldobozán tátongó lyukkal fejezte be a miniversenyt. A főfutamon pedig az addig az első helyen haladó Verstappen a biztonsági autós szakaszból jött ki rosszul, visszaesett a harmadik helyre, ahonnan már csak egy pozíciót tudott javítani, a csapattársát nem volt képes levadászni.

Persze ettől függetlenül még lehet ez Pérez éve.

A hétvége menetrendje (magyar idő szerint) Péntek: 1. szabadedzés 20.00, 2. szabadedzés 23.30

Szombat: 3. szabadedzés 18.30, időmérő 22.00

Vasárnap: Miami Nagydíj 21.30.

Borítókép: Sergio Pérez Miamiban sétálgat (Fotó: AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MARK THOMPSON )