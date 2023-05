Rövid memória – tényleg ez lenne a magyar siker receptje?

A franciák ellen más lesz Kóger Dániel: Ez a mostani magyar válogatott sokkal szervezettebb, mint amelyik hét vagy tizennégy évvel ezelőtt szerepelt az A csoportban. Az amerikai és a dán válogatott ellen is voltak olyan szakaszok, amelyek nagyon jól sikerültek. Azonban a legfontosabb, hogy a francia és az osztrák csapat ellen mutassuk meg, hogy valójában jobbak lettünk, mint a korábbi két A csoportos vb-n voltunk. Nagy Gergő: Az amerikaiak az egész szezonban magasabb szinten játszanak, mint mi, és ezt a pályán is bebizonyítják. A franciák ellen más lesz, van esélyünk, bízunk magunkban és egymásban. Szabó Bence: Örülök, hogy sikerült Sofival két gólt lövetnem, szereti a passzaimat. Mindegy, ki az ellenfél, változatlan alázattal és hittel kell beleállnunk, így lesz ez kedden a franciák ellen is. Erdély Csanád: Sokat kivett belőlünk a dánok elleni meccs, de sajnos nem volt elegendő idő a regenerálódásra, míg az eleve gyorsabb amerikaiaknak volt pihenőnapjuk. Fokozatosan fáradtunk el, és ők is nagyon fárasztottak minket, mert nem volt nálunk a korong, alig tudtunk optimális időnként cserélni.