NB II-es képességek? Kiderült, miért nem tudott nyerni tíz ember ellen az új éllovas

Révész Attila büszke arra, hogy a Kisvárda nevével kezdődik a tabella a labdarúgó NB I-ben, ugyanakkor a megbízott vezetőedző pontosan látja, miért nem sikerült legyőznie csapatának a szinte végig emberhátrányban játszó sereghajtó Nyíregyházát.

Révész Attila úgy érzi, mindent megtettek a győzelemért a vármegyei rangadón (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

– Fizikális összeállításban lépett pályára a Nyíregyháza és nagyon motivált volt, amire egyébként számíthattunk is. Az új edző érkezésével mindenki bizonyítani szeretett volna. Az ő stílusuknak ez kedvezett, sok esetben nekünk is szokott.

Úgy éreztem, azonos létszámnál lesz területünk megszerezni a gólt, de a kiállítást követően nem járattuk megfelelő sebességgel a labdát.

Ezért volt a váltás a szünetben, technikásabb játékosok jöttek be. Ennek ellenére a második félidőben a nagy mezőnymunkánk nem eredményezett gólt. Helyzeteink voltak, nem sikerültek a bejátszásaink, a mélységi passzok, sőt, még el is jöttek néhányszor – elemzett részletesen Révész Attila az M4Sport kamerái előtt, majd elárulta, mi zajlott a háttérben.

– Megtettünk mindent szakmailag, amit egy ilyen játékhelyzet indokol. Az ilyenkor szükséges egyéni villanások, mondhatjuk, a kvalitás hiányoztak. Nem voltunk olyan frissek, mint a Győr ellen, az egy komoly mérkőzés volt, nagyon sokat kivett a játékosokból.

Ugyan volt öt napunk kipihenni, de ezek szerint mégsem sikerült. Novothny Soma két fejese talán frissebb állapotban gól lett volna. sokan még az NB II-es képességeiket tették ki a pályára. Ez bizonyos esetekben elég volt a győzelemre, ezúttal nem.

Révész Attila csapata nem bírt Kovács Dániellel, aki a kapufára ütötte Molnár Gábor szabadrúgását (Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC)

Révész Attila boldog

A Kisvárda legutóbb óriásit hajrázva 3-2-re győzte le az ETO FC-t, s a Nyíregyháza elleni 0-0 ellenére 4 meccsen 10 pont gyűjtve az NB I-es tabella élére állt.

– Ez egy olyan pillanat, amelyet kötelező elmenteni az emlékezetünkbe.

De hát miért ne örülnénk neki? Buták lennénk, ha nem használnánk ki ezt az egynapi előnyt. Akkor miért csináljuk? Ha valaki jó teljesítményt nyújt, jó eredményt ér el, legyen már boldog! Nehogy már ez az elvesztegetett két pont legyen a mi gondolkodásunkban az első! Szó sincs erről – mutatott irányt a büszke Révész Attila, aki a hivatalos sajtótájékoztatón is gratulált Bódog Tamásnak, és arról is beszélt, milyen nehézségei lesznek a Nyíregyházának a fiatalszabály miatt.