A PSG-ben nevelkedett a Fehérvár FC második érkezője

– Van személyes történetem a Vidivel kapcsolatban, 2014 nyarán a PSG játékosaként már pályára léptem a fehérváriak ellen – elevenítette fel a kilenc évvel ezelőtt történteket a francia játékos a magyar klub honlapján. – Fiatalként az első csapattal készültem, és csereként beálltam egy felkészülési meccsen. Természetesen utánanéztem a klub múltjának és láttam, hogy az elmúlt tíz évben szinte minden évben a bajnokság első három csapat között végzett és a nemzetközi porondon is szerepelt a Vidi, így biztos vagyok benne, hogy egy rosszul sikerült idény után most mindenki nagyon motivált lesz, hogy újra sikeresen szerepeljünk. A célom, hogy a maximumot nyújtsam a pályán és segítsem a csapatot a céljai elérésben.

A Fehérvár FC-től már elment Loic Nego, a brazil Alef, a román Claudiu Bumba, a német Marcel Heister, az ukrán Jevhen Makarenko és Artem Sabanov is, és a számokból kiindulva sejthető, a klub később bejelent más érkezőket is. Juhász Roland sportigazgató ezt mondta Franck Bambock szerződtetéséről:

Fotó: molfehervarfc.hu

– Egy hosszabb folyamat végére került most pont, hiszen Franck teljesítményét régebb óta monitoroztuk, tudtuk, hogy a szezon végén elérhetővé válik. Örülünk, hogy akárcsak Spandler Csaba, ő is már a felkészülés elején csatlakozni tud hozzánk. Mindenképpen szerettünk volna a középpályán erősíteni, hiszen többen távoztak erről a posztról. Egy nagy munkabírású, rutinos labdarúgóról van szó, aki a védőmunkája mellett aktívan kiveszi a részét a támadásokból is. Az emberi tulajdonságairól pedig az is sok mindent elmond, hogy feleségét és két kislányát is elhozta magával már most Magyarországra, hogy ők is meggyőződhessenek arról, hogy érdemes a Vidiben folytatni a pályafutását! Biztos vagyok benne, hogy az öltözőben és a pályán is hasznos tagja lesz majd az újjáépülő Vidinek.

Borítókép: Franck Bambock a francia másodosztályból érkezett Székesfehérvárra (Fotó: molfehervarfc.hu)