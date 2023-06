Final Four két magyar csapattal? Ne éljük bele magunkat!

Budapest 2014 óta fogadja a női klubkézilabda csúcseseményére, a Bajnokok Ligája Final Fourra érkező csapatokat és azok szurkolóit. A koronavírus-járvány miatt törölt 2020-as szezont leszámítva a Győr egy félrecsúszott év kivételével minden évben, a Ferencváros idén először kvalifikálta magát a négyes döntőre. Mielőtt a mohó maximalizmus tombolna a jövőre is katarzisra vágyó nézőkben, érdemes időben leszögezni, hogy a következő szezonban nem szabad alapvetésnek tekinti a Győr és a Ferencváros együttes jelenlétét a Final Fourban.

Elek Gábor BL-döntőn búcsúzott a Fraditól Fotó: Mirkó István

A két zöld-fehér csapat jelentős átalakuláson megy keresztül. Mindkét klub edzőt váltott, az ötszörös BL-győztes Győrnél Ambros Martín nemzetközi trófea nélkül zárta le a második kisalföldi etapját. Az utódja, a dán Ulrik Kirkely az európai porodon még nem bizonyított, az Odense csapatát nem tudta eljuttatni a Final Fourba. Ez nem feltétele annak, hogy sikeres legyen az ETO-val. Egyelőre csak az biztos, hogy a szülési szabadsága után a kapus, Silje Solberg és a balátlövő Veronica Kristiansen is visszatér. Érkezik a norvég Emilie Hovden a szélre, a virtuóz brazil, Bruna de Paula a balátlövő, a holland világbajnok, Rinka Duijndam a kapusposztra. A dán iskolából kiindulva a hét a hat elleni játék hangsúlyosabb szerepet kap, csakúgy, mint az átlövő és a szélső játék. A zseniális irányító, Stine Oftedal még egy szezont vállal, a csapatkapitány, Anne Mette Hansen és Faluvégi Dorottya már az idén nyáron odébbáll. Továbbra sem hemzsegnek a magyarok az ETO-ban, a következő szezonban három szélső és a fiatal irányító, Farkas Júlia lesz a keretben.

A Fradinál még nagyobb változások készülnek. Az edző, Elek Gábor távozik, a felesége, a csapatkapitány Szucsánszki Zita visszavonul. Az új edző kilétét homály fedi, de senki sem cáfolta a svájci szövetségi kapitány, a dán Martin Albertsen érkezését. További veszteség a német Alicia Stolle távozása, de a bevételi oldal egyelőre üres. Talán kivár a vezetőség, netán a háttérben már javában zajlik az egyeztetés az edző embereivel. Mindenesetre felvetődött egy magyar válogatott játékos, a Debrecenből távozó beálló, Bordás Réka leigazolása, de a Fradi – egyelőre – nem erősítette meg az értesülést. A kulcsemberek maradnak, a Magyar Kupa-győztes csapat nem fiatalodik, és már nem ódzkodik a külföldi játékosok szerződtetésétől. Erre reflektált az Elek Gábor kinevezése előtt dolgozó másik klublegenda, Németh András a Sportrádióban. A Fradival hétszeres bajnok, BL-döntős szaktekintély szívesen látna még több fiatal magyart a szeretett klubjában. Az igénye jogos, de a zöld-fehérek nyilván nem mondanak le az Esbjerg elleni elődöntő győztes góljának szerzőjéről, Emily Bölkről és a korosodó szerb klasszisról, a negyven felé menetelő Andrea Lekicsről.

Bölk örökzöld gólja:

Ezzel együtt Elek utódjelöltjéről nehéz lenne elképzelni, ahogy a hazai piacot mustrálgatja, és szívügyének tekinti a fiatal tehetségek beépítését.

Az is lehet, hogy nincsen elég kész, kiforrott fiatal, de inkább arról lehet szó, hogy Elek utódja nem akarja kockáztatni az állását. A nemzetközi konkurencia ugyanis tovább erősödött, a jelentős tőkeinjekcióval felpumpált két bukaresti csapat, a CSM és a Dinamo mellett a két francia, a Metz és a Brest is beleerősített. És ott van még a dán Esbjerg, a háromszoros győztes Vipersről nem is beszélve. Hatalmas tülekedés lesz a legjobb négy közé jutásért, ne tekintsük alapvetésnek, hogy megismétlődik az idei csoda, és az új koncepciót követő magyar indulók 2024 első júniusi hétvégéjén ismét kényeztetik az MVM Dome közönségét.

Az edzőváltás után, útkeresés közben ez legalább akkora bravúr lenne, mint az idei páros jelenlét.