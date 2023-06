Fókuszban a minőség Az MLSZ stratégiájában a 2010–20 közötti időszakban a lemaradás ledolgozása volt a prioritás az infrastruktúra, a létszám, az anyagi stabilitás területén, de a 2020–25 közötti periódusban már a minőségi munka van fókuszban. Az MLSZ továbbra is kiemelt figyelmet fordít az edzőképzésre (három év alatt több mint 300 kurzust tartottak), az edzőket immár videós anyaggal támogatott feladattár segíti az edzések megtervezéséhez, többirányú kommunikációs panel (TalentX) is segíti a munkát. Az úgynevezett tehetségközpontok már az óvodák szakmai munkáját is segítik partneri szerződésekkel, sőt az MLSZ a külföldön élő magyar fiatalokat is figyeli. A szövetség 88 külföldön élő magyar ifjúval áll kapcsolatban, közülük 25-en kaptak meghívót a különböző korosztályos válogatottakba. (Friss és aktuális példa a Miamiben élő Pintér Dániel, akit azért is kapott fel a sajtó e napokban, mert Lionel Messi klubtársa lett.)