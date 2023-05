Vidi és Honvéd: kóstolgatják a felelősöket, akik hallgatnak

Gazdátlanság, hozzá nem értés és az elkötelezettség teljes hiánya… Azt hittük, hogy Székesfehérvár polgármesteréből az elkeseredettség szól némi indulattal vegyítve, de nem. Mint minden évben rendesen, a gazdasági társaságok előző évi üzleti jelentése május elején vált nyilvánossá. Nos, a Mol Fehérvár FC 2022-es gazdálkodásáról ijesztő adatok láttak napvilágot. A klub csak a határozott idejű munkaszerződések megszüntetésére (értsd: játékosok és edzők kirúgásokra) több mint 1,2 milliárdot költött. Csak a viszonyítás kedvéért, többet, mint amennyi a második helyezett Kecskemét éves költségvetése. Bele sem merünk gondolni, a Vidi mennyi pénzből hozta össze az idei szereplést. Cser-Palkovics András tirádájából a keserűségen felül érdemes még egy fontos elemet hangsúlyozni. Minden idők valószínűleg legtöbb pénzéből… Szó sincs tehát arról, hogy egy éve ilyenkor ínséges idők köszöntöttek volna be a Csikvári úton, a feltételek jobbak, mint valaha.

A kínok közepette mégis van egy jó hírünk a Honvéd és a Vidi szimpatizánsainak. A hírek szerint eljött az őszinte szavak kora, már lehet – szabad – azt tenni, ami néhány éve még elképzelhetetlennek tűnt: nyíltan bírálatot megfogalmazni. Márpedig ezzel kell kezdeni, a hibák feltárásával, mert ha az elmarad, akkor végül mindig ugyanaz marad a bűnbak: a játékos és az edző. S azt is tudjuk, ez hová vezet: a határozott idejű munkaszerződések megszüntetésére egyetlen év alatt eltapsolt 1,2 milliárd forintot.

Cser-Palkovics András polgármestert mégsem lehet persona non gratának megbélyegezni, mint korábban másokat. Véletlenül sem dicsekedni akarok vele, de ezt a módit személyesen is volt alkalmam megtapasztalni. Négy évvel ezelőtt, mondjuk így, felsőbb üzleti körökből érkező információ alapján bátorkodtam megírni, hogy a Vidi akkori tulajdonosa tárgyalásokat folytat az Újpest megvételéről. Kétségtelenül hibát követtem el, hogy nem írásban, hanem csak szóban, informálisan kértem interjút a fehérvári klubtól, bár talán így is kaphattam volna érdemi választ a kérdéseimre. Az írás kisebb port kavart, helyreigazítás lett a vége. Volt már ilyen a magyar sportsajtó történetében is. Gazdátlanság, hozzá nem értés és az elkötelezettség teljes hiánya… Évek múltán nem várt helyről kaptam védelmet, ha akarom, igazolást.

Ma már nyilvánvaló, hogy Kispesten és Székesfehérvárott nem a kapus, a középhátvéd vagy éppen az edzői posztra kell sürgősen megfelelő embert igazolni. A gyenge szereplés okának gyökerét máshol kell keresni. S megtalálni. Mert az mégsem járja, hogy akár a Honvéd, akár a Vidi a másodosztályban sínylődjön. Igazságtalanság lenne az NB I-ben szereplő kis csapatokkal szemben azt felemlegetni, mit keresnek ők a legjobbak között, miközben patinás klubok kókadoznak a második vonalban. De mégis… A Győr, a Pécs, a Tatabánya és a Haladás példája bizonyítja, kínkeserves feladat visszakerülni.