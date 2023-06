Diego Simeone bizarr elvárásokat támaszt a futballistái felé

Korábban az Atlético is szóba került, mint Cristiano Ronaldo lehetséges csapata, és most Simeone arra is kitért, hogy a Szaúd-Arábiában futballozó portugál klasszis, a Real korábbi legendája miért nem lesz soha az Atlético játékosa: – Ronaldo sok gólt szerezne nálunk, de soha nem játszhatna az Atléticóban, ahogy én sem vállalhatnék munkát a Realnál.

Azért volt már olyan, hogy valaki rácáfolt a városi ellentétre, elég csak a közelmúltból Álvaro Morata példáját felhozni, aki mindkét csapatban játszott.

Borítókép: Diego Simeone legalább egy évig még marad az Atlético Madrid edzője (Fotó: Burak Akbulut/Anadolu Agency via AFP)