Bajnoki rajt nagy kérdéssel: lesz-e kihívója a címvédő Ferencvárosnak?

A Ferencváros csütörtökön este megmutatta, átlendült a válságon, és a Shamrock Rovers ellen a mezőny legjobbjának bizonyult Cristian Ramírezt leszámítva elsősorban a régi játékosok bizonyítottak, az újaknak még meg kell győzniük a szakmai stábot és a szurkolókat is. Az biztos, hogy a bajnoki cím legnagyobb esélyese ezúttal is a Fradi, amely sorrendben a hatodik, összességében a 35. bajnoki aranyérméért indul harcba, kérdés, melyik csapat állhat az útjába.

Tavaly kapásból vágtuk volna rá, hogy a Fehérvár lesz az, ám ott nagyot fordult a világ egy év alatt. A Vidi alig úszta meg a kiesést, elhagyta a főszponzora, a Mol, a tulajdonos, Garancsi István pedig egy interjúban elmondta, a bennmaradás lesz a cél az új idényben,

ehhez áll rendelkezésre elegendő forrás és muníció. Tíz játékos távozott, köztük Loic Nego, Stopira, Dárdai Palkó és Marcel Heister, az érkezők zömmel kevésbé ismert labdarúgók – összhangban a tulajdonos bejelentésével.

Pálinkás Gergő góllal mutatkozott be a Kecskemétben Fotó: Bús Csaba

A nagy meglepetésre ezüstérmet szerzett Kecskeméttől senki sem várja el, hogy megszorongassa a Ferencvárost, igaz, mindenki többet remél tőle annál is, hogy a kiesés ellen harcoljon. A KTE az előzőnél nehezebb idényre számíthat, mert az ellenfelek véletlenül sem becsülik majd le, ráadásul kérdés, hogy a nyári szerzemények, akiknek a többsége a tavasszal még a másodosztályban futballozott, mennyire képesek pótolni a korábban itt kölcsönben futballozó és most az anyaklubjaikba visszatért játékosokat.

A bronzérmes Debrecennél nagy volt a mozgás az elmúlt egy évben: több mint húsz külföldi játékos érkezett, akiknek a jelentős része már távozott is. Ezen a nyáron a vezetés posztokra igazolt, jött a szlovák belső védő, Alexander Mojzis, a svájci–portugál balszélső, Joao Oliveira és a Honvédtól szerződtetett francia Brandon Domingues.

A Loki számára a legfontosabb azonban az, hogy a klub megtalálta a megfelelő vezetőedzőt Szrdjan Blagojevics személyében, Dzsudzsák Balázs pedig a pályán és azon kívül is nagyszerűen összefogja, irányítja a közösséget,

amelyben rengeteg debreceni nevelésű és születésű játékos található. Mindez szép reményekre jogosítja fel a debrecenieket, de meglepő lenne, ha a csapat megszorítaná a Ferencvárost.

Dzsudzsák Balázs összefogja a debrecenieket Fotó: dvsc.hu

A negyedik csapatunk a nemzetközi porondon a Zalaegerszeg, amely hű maradt a filozófiájához: elsősorban fiatal magyar játékosokra építve szeretne meghatározó lenni az élvonalban, a távozók helyére nem is hozott légiósokat. Kisvárdán új korszak kezdetéről beszélt Révész Attila sportigazgató, már nem a dobogó, hanem a kiesés elkerülése a cél. A klub megvált több eddig meghatározó külföldi játékosától, a helyükre ismeretlen magyarok jöttek, az egyetlen kivétel az örök ígéret kétszeres válogatott Balogh Norbert, aki az utóbbi három évben három klubban is szerepelt, de sehol sem váltotta meg a világot.

Sabján Máté (balra) új szerzeménye a Zalaegerszegnek Fotó: Koncz Máté/Nemzeti Sport

Az előző idény negyedik helyezettje, a Puskás Akadémia eddig egyetlen új labdarúgót szerződtetett, a svájci jobbhátvéd, Quentin Maceiras a Young Boystól érkezett Felcsútra, ahonnan viszont távozott Kiss Tamás, Spandler Csaba, Alexandru Baluta, Yoëll van Nieff és Sahab Zahedi. A keret ránézésre gyengült, így a cél nem a bajnoki aranyérem, de talán nem is a dobogó, ám a tudatos és hosszú távú építkezés szándékát jelzi, hogy újabb egy évre marad Hornyák Zsolt a vezetőedző, aki az ötödik idényét kezdheti meg a csapatnál.

Beke Péter berobbanhat az élvonalba Pakson Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Mivel Bognár György ül továbbra is a Paks kispadján, érthető, hogy a klub elsősorban csatárokat igazolt, mint például a válogatott Könyves Norbert vagy a Budafokon feltűnt Beke Péter. A paksiaktól továbbra is látványos támadó futballt várhatunk sok kapott, de még több szerzett góllal, amivel persze kiugró eredményt aligha lehet elérni. A legérdekesebb kérdés az, hogy Hahn János, Ádám Martin és Varga Barnabás után sorrendben a negyedik alkalommal is a tolnaiak adják-e az NB I gólkirályát. Az Újpest ambíciói sem terjednek ki a dobogóra, eddig kulcsjátékosnak számító labdarúgók hagyták el a klubot, ugyanakkor minden sorba érkezett erősítés, közülük említésre méltó az AC Milannál is nevelkedett védő, Tamás Krisztán és a kétszeres válogatott támadó, Kiss Tamás.