Hornyák a bírót és egyik játékosát vette elő a Vidi elleni meccs után

Bár Hornyák Zsolt úgy látta, csapatának győznie kellett volna, kollégája, Bartosz Grzelak is úgy vélekedett, noha be kellett érnie eggyel, a Fehérvár is rászolgált a három pontra.

– Megérdemelt pontot szereztünk, akár három is lehetett volna belőle. Tiszteljük az ellenfelet, de most mi voltunk a jobb csapat, rászolgáltunk erre a döntetlenre – értékelt a lengyel tréner, aki továbbá elismerte, túl sok (szám szerint tíz) gólt kapott a Vidi az első négy fordulóban, s bár nem akart mentegetőzni, úgy véli, kiváló csapatokkal mérkőztek meg.

Első pontjának köszönhetően a Fehérvár feljött a tizenegyedik helyre, míg a Puskás Akadémia maradt az éllovas. Az újonc Diósgyőr zárkózott fel a felcsútiak mögött a második helyre, miután pénteken 3-1-re győzött a Zalaegerszeg vendégeként.

NB I, 4. forduló Péntek

Puskás Akadémia–Fehérvár 2-2 (1-1), Pancho Aréna, 3102 néző, jv.: Andó-Szabó. Gólszerzők: Plsek (11., 75.), illetve Kodro (39.), Katona M. (95.)

ZTE–Diósgyőr 1-3 (0-1), ZTE Aréna, 2792 néző, jv.: Pintér. Gólszerzők: Szendrei (87.), ill. Stephen (26.), Lukács D. (71.), Pernambuco (90.) Szombat

MTK–Kecskemét 17.45

Paks–Újpest 20.00 Hétfő

Debrecen–Kisvárda 20.15 December 6.

Mezőkövesd–Ferencváros

Borítókép: Hornyák Zsolt (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)