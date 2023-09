Nem ez volt a terv – Máté Csaba a Fradi 6-2-es győzelme után

Máté Csaba Varga Barnabásról: Bomba rajt

– Reméljük, hogy csütörtökön is így folytatja a válogatottban – utalt a csütörtöki Szerbia–Magyarország Eb-selejtezőre Máté Csaba, majd a következőképpen méltatta Varga Barnabást:

– Ez egy bomba rajt a részéről, a teljesítménye akkor is megsüvegelendő, ha tudjuk, hogy gólkirályként érkezett hozzánk. Várjuk a folytatást tőle, de meg kell említeni a többi játékost is, akár azokban is lehet még gól, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak. Barni rendkívül sokat dolgozik a mezőnyben is, gólpasszokat is ad, az pedig, hogy átengedte az utolsó tizenegyes elvégzésének lehetőségét, csapatemberi nagyságát mutatja – mondta Máté Csaba, amire az a magyarázat, hogy a 6-2-es végeredményt Traoré állította be ugyancsak büntetőből.