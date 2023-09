Schmidt Ádám: Az atlétikai vb sikeréért kockáztatni is kellett

Az államtitkár elárulta az interjúban, hogy a világbajnokság legemlékezetesebb pillanata számára augusztus 20-a volt, amikor Halász Bence bronzérmes lett államalapításunk ünnepén, különleges nap volt, kiemelkedő protokolláris feladatokkal, rangos vendégekkel. Felelevenítette, hogy a norvég Jakob Ingebrigtsennel tudtott beszélgetni a győzelme után húsz percet, és ahogy ő azt az ötezer métert megnyerte, azt biztosan nem fogja elfelejteni, de ilyen volt a holland Femke Bol győzelme is a végén, aki egy nagy drámából felállva óriási sikert ért el, és szinte felrobbantotta a stadiont. Szerinte az olasz magasugró, Gianmarco Tamberi is elképesztő show-t csinált, az emberek el voltak ragadtatva tőle, mert az atlétikának most nincs egy Usain Boltja, akit a világ minden táján ismernének.

Gianmarco Tamberi a világbajnokság sztárjává vált Fotó: AFP/Ben Stansall

Az interjúban szóba került, hogy Lord Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke a Medál Plázát is kiemelte, és azt mondta, mostantól enélkül elképzelhetetlen lesz az atlétikai vb.

– Az eredményhirdetés korábban mindig a stadionban zajlott két szám között, de mi azt szerettük volna, hogy legyen más, mint az eddigiek – mondta erre Schmidt Ádám. – Ebben viszont bőven volt kockázat. Itt azt szerettük volna, hogy kapjanak kellő figyelmet és rajongást a sportolók, a szurkolók pedig legyenek minél közelebb a szuperhősökhöz. De azt nem tudhattuk, hogy majd a Medál Plázában tíz, száz vagy több ezer ember lesz. Szerencsére óriási sikere lett, és ez egy újdonság, egy hungarikum, amit most már hozzánk fognak kötni. A szurkolói zónák kialakítása sem volt elvárás a nemzetközi szövetség részéről, de mi az itteni aktivitásokkal is szerettük volna közelebb hozni a világbajnokságot és az atlétikát az érdeklődőkhöz. Ezekre az ingyenes helyszínekre is nagyon sokan kilátogattak.