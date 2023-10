Mbappé az öltözőbe viharzott, Luis Enrique követi a divatot

Immár két nyár telt el úgy, hogy folyamatosan zajlottak a találgatások Párizsban: Kylian Mbappé megy vagy marad? A legutóbbi világbajnokság gólkirálya végül ezt az idényt is a PSG játékosaként kezdte meg, míg az MNM támadótrió másik két tagja, azaz Lionel Messi és Neymar távozott a francia fővárosból. Mbappé most éppen lehet, hogy bánja döntését, az biztos, hogy a Newcastle United elleni 4-1-re elveszített Bajnokok Ligája-csoportmeccs lefújása után azonnal dühösen bevonult az öltözőbe. A PSG a katari éra legsúlyosabb BL-csoportkörös vereségét szenvedte el, még a szaúdi kézben lévő Newcastle története legnagyobb különbségű győzelmét aratta az európai elitsorozatban.

Kylian Mbappé nem így képzelte az idényrajtot (Fotó: MTI/EPA/Peter Powell)

Ha a névsorokra koncentrálunk, még Messi és Neymar távozása után is egyértelműen a PSG-ben futballozik több sztár a két arab kézben lévő klub közül, a párizsi keret összértékét egymilliárd euró fölé taksálja a Transfermarkt, az angol csapatnál ugyanez a mutató a 600 milliót sem éri el. Az viszont már eddig is jól látszott, hogy a Newcastle sokkal tudatosabban, a kohéziót szem előtt tartva építi a csapatát, s ez most a pályán is igazolást nyert.

Az Almirón, Burn, Longstaff, Schär névsor nem tűnik veretesnek, mégis ez a négyes szerepelt a gólszerzők listáján, amikor a PSG elszenvedte a katari éra legsúlyosabb csoportkörös vereségét. Ennél nagyobb pofont csak a 2017-es kieséses fázisban kapott a francia csapat, amikor a 4-0-ra megnyert első meccs ellenére kiesett a Barcelona elleni nyolcaddöntőben, a visszavágón 6-1-re nyertek a katalánok. Luis Enrique akkor, a Barca vezetőedzőjeként joggal lehetett boldog, most viszont már a PSG-t irányítja, de a súlyos vereség után csatlakozott a divathoz, a pozitívumokra koncentrált.