Ronaldóba beletört a bicskája, most a szomszédban varázsol

És ekkor még nem volt előszele a 2024-es Eb-selejtező-sorozat sikereinek. Tom Middler, az osztrák futballról szóló The Other Bundesliga podcast műsorvezetője szerint Foda idején hiányzott az ötlet a válogatott játékából. – Borzasztó volt nézni a csapatot, az volt az érzésem, hogy Ausztria legjobb tehetségei kárba vesznek.

A korábbi 73-szoros válogatott középpályás, Sebastian Prödl két fontos tényezőt hangsúlyozott a kapitánnyal kapcsolatban. – A német Bundesliga nagyon népszerű Ausztriában, ennek köszönhetően mindenki ismerte Rangnick szakmai múltját. A kapitány Ausztriába költözött, ez nagyon fontos volt. Igazán erős kapcsolatot alakított ki a játékosaival, ebből sokat profitált a válogatott.

Rangnick szakított elődje nézeteivel, az osztrák bajnokságból is válogatott. A Red Bull Salzburg kapusa, Alexander Schlager mellett a Sturm Grazból érkező Manprit Sarkaria és Alex Prass is állandó kerettag, csakúgy, mint a salzburgi Samson Baidoo, valamint a Rapid játékosai, Matthias Seidl és Marco Grüll. A hazai bajnokságból is érkező játékosokkal jöttek is az eredmények.

Rangnick Ausztriája 2023 nagy részében veretlen volt, legyőzte Svédországot otthon és idegenben, hozta a kötelezőket Azerbajdzsán és Észtország ellen. A felfokozott hangulatot mi sem illusztrálja jobban, mint hogy a múlt hét pénteken rendezett Belgium elleni – 3-2-re elveszített – mérkőzésre két és fél óra alatt 47 ezer jegyet adtak el a bécsi Ernst Happel Stadionba. A híres Práter Foda idején a legtöbb meccsen erősen foghíjas volt, Rangnick csapatának játéka megtöltötte élettel a lelátót.

Ausztria a vereség után hétfőn Bakuban 1-0-ra legyőzte Azerbajdzsánt, és ezzel bebiztosította a csoportmásodik helyét, és sorozatban harmadszor is kiharcolta az Eb-szereplést.

Rangnick volt már edző, sportigazgató, futballfejlesztési igazgató, Thomas Tuchel és Jürgen Klopp mentora, az Európa-bajnokságon részt vevő szövetségi kapitány még nem. Jövőre Németországban ennek is eljön az ideje.