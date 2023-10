Szoboszlai Dominik még nem azt kapta, amire igazán várt

A törökök mögött három válogatott verseng a D csoport másik továbbjutó helyéért. Wales és Horvátország tíz, Örményország hét ponttal áll, utóbbi mindkét riválisa ellen játszik novemberben. Az örmények nemcsak hátrányuk miatt vannak szorult helyzetben, hanem azért is, mert a horvátokkal és Walesszel szemben a kaukázusiak nem reménykedhetnek a pótselejtezőben.

A legnagyobb káosz az I csoportban van, és ezt sajnos szó szerint kell értenünk. Izrael két októberi selejtezője a Hamász brutális terrortámadása következtében elmaradt, s egyelőre lehetetlen megjósolni, hogy mikor, hogyan és hol lehet lezárni ennek a csoportnak a küzdelmeit. Egyelőre Románia vezet, de a vesztett pontokat tekintve csak harmadik helyen áll Svájc és Izrael mögött. Elméleti esélye még Koszovónak is maradt, ha maradék három meccsén kilenc pontot szerez, de még ebben az esetben is szüksége lenne egyéb kedvező eredményekre.

Melyik csapatok vívhatnak Eb-pótselejtezőt?

A csoportkör novemberi lezárása után huszonegy Európa-bajnoki résztvevő lesz ismert, a maradék három kvótáról 2024 márciusában pótselejtezők döntenek, három ágon tizenkét csapat részvételével, egymeccses elődöntők és döntők végén. A pótselejtezőt nem a selejtezőcsoporton keresztül lehet elérni, hanem a tavalyi Nemzetek Ligája-szereplés alapján.

Az A divíziós tizenhat csapat közül egyelőre Olaszország, Horvátország és Lengyelország nem áll kijutó helyen. Ha nem lesz legalább négy csapat, amely lemarad az egyenes ági kvalifikációról, akkor ehhez az ághoz csatlakozik a D liga legjobbja, Észtország, nyilvánvalóan minimális esélyekkel. Legalább két A ligás válogatottnak biztosan a pótvizsga jut, hiszen ha a jelenlegi trióból a horvátok és a lengyelek mégis megszereznék a második helyet a csoportjukban, akkor helyettük Wales és Csehország kerülne erre a vigaszágra. Ha harmadik A ligás csapat nem lesz a lemaradók között, akkor az Észtország melletti utolsó helyet a B divízióból töltik fel.

Tényleg csak a rend kedvéért: ha a magyar válogatott teljesen összeomlana, és lemaradna az egyenes ági kvalifikációról, akkor minden bizonnyal kapna itt még egy esélyt, de nyilvánvalóan jó lenne elkerülni, hogy esetleg az olaszok vagy éppen a horvátok ellen kelljen ki-ki meccset vívni az Eb-részvételért, különösen a jelenlegi erős kiindulóhelyzet ismeretében.

Így néznének ki a pótselejtezős ágak a jelenlegi csoportállások alapján A ág

Olaszország–Észtország, Horvátország–Lengyelország B ág

Izrael–Izland, Bosznia-Hercegovina–Finnország C ág

Grúzia–Luxemburg, Görögország–Kazahsztán

A B és a C ligának is meglesz a maga ága. Előbbin már matematikailag is biztos Bosznia-Hercegovina és Finnország pótselejtezős részvétele, utóbbin pedig Grúzia szereplése. Előbbiekhez jelen állás szerint Izrael és Izland csatlakozna, míg a C ligából Grúzia, Görögország, Kazahsztán és Luxemburg közül lenne egy válogatott Eb-résztvevő. A B divíziós csapatok közül Norvégia és Írország reménykedhet még abban, hogy a többi csoport úgy alakul át, hogy nekik is jut pótselejtezős lehetőség, de ha esetleg az olaszoktól kikapna, Ukrajna is szinte biztosan kapna második esélyt. A C ligások közül elméletileg még többen is bízhatnak a csodában, de az egyetlen valamelyest reális forgatókönyv az, hogy Kazahsztán egyenes ági kijutásával Azerbajdzsánnak kapar ki egy pótvizsgás lehetőséget.

Borítókép: A magyar válogatott az Eb-kijutás küszöbén áll a novemberi fordulók előtt (Fotó: MTI/Illyés Tibor)