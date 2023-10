Szoboszlai Dominikkel példálózott Jürgen Klopp a Liverpool derbije előtt

Ha ránézünk a Premier League tabellájára, akkor megállapíthatjuk, hogy csak nevében lehet rangadó a Liverpool–Everton csata, hiszen előbbi a negyedik, utóbbi a 16. helyen áll jelenleg. Ugyanakkor a derbiken mindig minden megtörténhet, és ennek szellemében várja az Everton elleni összecsapást Jürgen Klopp, aki Szoboszlai Dominik nevét is kiemelte a felvezető sajtótájékoztatón.

Szoboszlai Dominik lendületére a Liverpool csapatának is nagy szüksége van. Fotó: EPA/Alberto Pezzali

– A Merseyside-i derbi különleges meccs, kétség sem férhet hozzá, hogy nagy nyomás lesz rajtunk, amihez hozzá vagyunk szokva. Macca (Alexis Mac Allister – a szerk.) biztosan megtapasztalta ezt a világbajnokságon Argentínával. Dom (Szoboszlai Dominik – a szerk.) nemrég szuper fontos, nagy téttel bíró meccset játszott a magyar válogatottal Szerbia ellen. Szóval mind tudjuk, miről szólnak ezek a csaták.

Klopp főleg tudja, hiszen lenyűgöző az eddigi mérlege az Everton elleni derbiken: tíz győzelem, hat döntetlen és mindössze egy vereség. – Az az egy is túl sok! – reagált a német edző. – Mindegyik rangadó más volt, és mindegyik más okból volt nehéz. Nincs értelme összehasonlítani a múltbeli meccseket, sokkal fontosabb, hogy a tényeket nézzük, az pedig tény, hogy az Everton jó passzban van. Az előző idény végén bennmaradt, aztán a mostani szezont nem kezdte könnyen, de három-négy hét után elkezdte hozni az eredményeket.

Van benne igazság. Az Everton az első öt fordulóban négyszer veszített, és egyetlen pontot szerzett csak. De a legutóbbi három körben kétszer nyert, előbb a Brentford otthonában, legutóbb pedig a Kerkez Milossal felálló Bournemouth ellen 3-0-ra. Ezért is hangsúlyozta Klopp, hogy az Evertonban minden megvan, ami miatt tisztelni kell a városi riválist.

Szoboszlai újabb tekintetben lesz a Liverpool legjobbja

A Liverpool dolgát sérülés nehezíti, a balhátvéd Andy Robertson válla a skót válogatottban sérült meg, műteni is kell, ami miatt hosszabb ideig nem számíthat a játékára Klopp. A 62-szeres válogatott játékos az első nyolc forduló összes percét végigfutballozta, rajta kívül a mezőnyjátékosok között egyedül Szoboszlai büszkélkedhetett ezzel. Robertson sérülése egyben azt is jelenti, hogy az Everton elleni meccsen már a magyar középpályás lesz a Liverpool legtöbb percet futballozó mezőnyjátékosa a most zajló Premier League-idényben.