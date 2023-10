Horner kedveli, Wolff inkább megszabadulna Verstappen „ellenségétől”

Mexikó kisebb-nagyobb szünetekkel 1962 óta rendez Formula–1-es nagydíjat, és bár a nációt hat pilóta is képviselte az idők során, hazai siker még sosem született a pályán. Sergio Péreznek lett volna eddig erre a legnagyobb esélye, főleg, hogy 2021 óta a mezőny legjobb autójában ül, de csak két harmadik helyig jutott neki eddig a Red Bull-lal. Az előttünk álló hétvége tökéletes alkalom lehetne arra, hogy Pérez történelmet írjon, már csak azért is, mert az idény korai szakasza óta nincs jó passzban, április óta nem nyert, égető szüksége lenne a kiugró eredményre. Annak viszont nagyobb az esélye, hogy csapattársát, Max Verstappent intik le ismét elsőként, aki négy győzelmével csúcstartó Mexikóban. Ha a háromszoros világbajnok ezúttal is diadalmaskodik, vélhetően hasonló füttykoncertre számíthat, mint legutóbb Austinban, ahová Pérez rengeteg szurkolója kilátogatott, és világosan Verstappen értésére adták, hogy nem őt szerették volna a dobogó legfelső fokán látni. A holland sztárpilóta nem zavartatta magát túlságosan emiatt, csak annyit jegyzett meg, hogy a drukkerek nyugodtan folytassák a fütyülést, a trófeát úgyis ő viszi haza.

Noha megnyerte a legutóbbi sprintet is, továbbra sem Verstappen kedvére való a formátum. Fotó: AFP/NurPhoto/Alessio Morgese

A sprint marad, pedig Verstappen szerint elveszi a nagydíjak varázsát

Noha Mexikóban nem sprinthétvégét rendeznek, az egyik legforróbb téma a jövőben a felemás érzelmeket kiváltó formátum jövője. A minifutamok 2021 óta részei a száguldó cirkusznak, és bár a kitalálói folyamatosan dicsérték, nem teljesen váltotta be a hozzá fűzött reményeket, hogy a versenyhétvégék szombati napját is izgalmasabbá tegyék a szurkolóknak. De a nézők és a pilóták is gyakran kritizálják a sprintet, amely emiatt minden évben ráncfelvarráson esik át. A kezdeti három helyett mára hatra bővült a számuk, a versenykedv növelése érdekében több pontot osztanak ki, illetve a korábbiaktól eltérően a sprintfutam végeredménye már nincs hatással a vasárnapi nagydíj rajtsorrendjére.

A következő, a 2024-es idényre vonatkozó reform sajtóhírek szerint minden eddiginél nagyobb lehet, ennek előkészületei, a tárgyalások folyamatosan zajlanak. Az Autosport úgy értesült, hogy a versenyzőket pénzjutalommal motiválnák arra, hogy próbáljanak meg előretörni, hiszen a száz kilométeres viadal győztese egymillió dollárral gazdagodna. Emellett az is a lehetséges változtatások között szerepel, hogy a sprinteken gyűjtött pontokat ne a nagydíjakon szerzett pontokhoz adják hozzá, hanem külön bajnokságot hozzanak létre nekik, így az év végén a miniversenyek legjobbja is bajnok lenne. Ezzel azt is el lehetne kerülni, hogy az egyéni világbajnok fejére szombaton kerüljön fel a korona, mint ahogy az idén Verstappennel történt, aki Katarban a sprinten elért második helyével biztosította be a címét.

Még a sprintformátum megjelenése előtt a Formula–1 tulajdonosai a fordított rajtrács bevezetésén fáradoztak, viszont aztán a versenyzők egyöntetű ellenkezése miatt letettek erről a tervről. De úgy tűnik, hogy csak átmenetileg, mert Stefano Domenicali F1-vezérigazgató fejében továbbra is ott él a gondolat, tavaly ismét előhozakodott vele. A múlt hétvégén, Austinban pedig Christian Horner porolta le az ötletet. A Red Bull csapatfőnöke ugyanis kedveli a sprintversenyeket, csupán szerinte a lebonyolításukon van még mit csiszolni. Ezért javasolta, hogy a tabellán elfoglalt helyezések megfordításával születhetne meg a rajtsorrend a sprinteken, azaz az elsőkből utolsók, az utolsókból elsők lennének. A pilótákat pedig több pont kiosztásával ösztönözhetnék arra, hogy nagyobb kockázatot vállaljanak a sprinteken.

Horner mercedeses kollégája, Toto Wolff azonban hallani sem akar a fordított rajtrácsról, ő konzervatív álláspontot képvisel.

– Én inkább lemondanék a sprintversenyekről. Ha fordított rajtráccsal és hasonló dolgokkal beavatkozunk a Formula–1–be, egyre inkább a junior kategóriákra fogunk hasonlítani, ahol a szórakoztatás előbbre való a sportnál, miközben ennek fordítva kellene lennie. Az F1-et azért kedveljük, mert igazi versengés zajlik az egyes csapatok között, a stopperóra nem hazudik, ebben rejlik az egész szépsége. Én nem támogatnám, hogy mesterséges módon beleavatkozzunk a sprintekbe – jelentette ki Wolff.

Alighanem ezúttal Verstappen is utóbbival értene egyet a főnöke helyett, ugyanis a 26 éves pilóta a sprinthétvégék egyik fő kritikusa, szívesen megszabadulna tőlük, még annak ellenére is, hogy legtöbbször ő nyer. Verstappen szerint a minifutamok miatt a nagydíjak elvesztik a varázsukat, mert már szombaton kiderül mindenki számára, hogy mit lehet kihozni egy-egy autóból az egyes versenypályákon.

A hétvége menetrendje péntek: 1. szabadedzés 20.30

szombat: 2. szabadedzés 00.00, 3. szabadedzés 19.30, időmérő 23.00

vasárnap: Mexikóvárosi Nagydíj 21.00.

Borítókép: Christian Horner és Toto Wolff (Fotó: AFP/Getty Images North America/Jared C. Tilton)