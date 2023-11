Szoboszlai csapattársai lecsaptak, nyolc éve nem láttunk ilyet + videó

A Liverpool támadója most azért tért vissza hazájába, hogy Brazília ellen játsszon vb-selejtezőt, s ha már játszott, két góljával szinte egymaga fordította meg a találkozót, miközben édesapja a lelátóról figyelte őt.

A mostani eset előtt legutóbb 2015 októberében fordult elő, hogy ugyanabban a fordulóban Brazília és Argentína is vereséget szenvedett dél-amerikai vb-selejtezőn, sőt a brazilok azóta egészen a mostani selejtezősorozat előző fordulójáig nem kaptak ki. Most viszont egymás után kétszer is, bár a hat biztos dél-amerikai vb-hely tudatában még így is nehéz elképzelni, hogy az egyedüliként minden vb-n részt vett Brazília éppen a 2026-os világbajnokságról lemaradjon.

Dél-amerikai vb-selejtező, 5. forduló Argentína–Uruguay 0-2

Kolumbia–Brazília 2-1

Bolívia–Peru 2-0

Venezuela–Ecuador 0-0

Chile–Paraguay 0-0 Az állás

1. Argentína 12 pont

2. Uruguay 10

3. Kolumbia 9

4. Venezuela 8

5. Brazília 7

6. Ecuador 5

7. Paraguay 5

8. Chile 5

9. Bolívia 3

10. Peru 1 Az első hat helyezett egyenes ágon jut ki a 2026-os világbajnokságra, a hetedik interkontinentális pótselejtezőn vehet részt.

A japánoknál nem játszott Szoboszlai csapattársa

Afrikában és Ázsiában is elkezdték a vb-selejtező csoportkörét, pontosabban Ázsiában az első csoportkört. A japánok a kispadon ülő liverpooli Endo Vataru nélkül is 5-0-ra legyőzték Mianmart, de kialakult ennél nagyobb különbség is: Ausztrália 7-0-ra verte Bangladest, Katar 8-1-re Afganisztánt. A vb-szereplésre esélyes csapatok mind győzelemmel kezdtek.

Ugyanez Afrikában nem mondható el: Nigéria tegnap csak egy sovány hazai 1-1-gyel rajtolt Lesotho ellen.