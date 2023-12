Guardiola bevallotta, ami nagyon nem lehetett ínyére

A világoskékekre eddig is jellemző volt az őszi megtorpanás, de aztán rendre megtáltosodtak, és lehengerlő győzelmi sorozatokkal egymás után húzták be a bajnoki címeket. A 2018–19-es idényben például tizenkilenc forduló után tíz pont volt a lemaradásuk a listavezetővel szemben, aztán mégis az övék lett az aranyérem. Ehhez képest most a negyedik helyen állnak, és csak hat pont hátrányt kell ledolgozniuk (1. Arsenal 36 pont, 2. Liverpool 34, 3. Aston Villa 32, 4. Manchester City 30).