Hogy teljesített eddig Szoboszlai a Liverpoolban? A számok nem hazudnak

Csütörtök este az Arsenal–West Ham United meccsel zárul a 19. forduló, s vele együtt az idény első fele a Premier League-ben. Jelenleg a Liverpool vezeti a bajnokságot, de az Arsenal a győzelme esetén egy ponttal megelőzheti. Ha így is történik, Jürgen Klopp akkor is elégedett csapata őszi teljesítményével , és vélhetően azon belül is megfelelt a német edző elvárásainak.

Szoboszlai Dominik az osztályzatok alapján a Liverpool negyedik legjobbja. Fotó: EPA/Guillaume Horcajuelo

A Lipcséből 70 millió euróért szerződtetett magyar középpályás mind a 19 bajnokin pályára lépett, és a legutolsót leszámítva ezt mindig kezdőként tette, mindössze az év végére fáradt el annyira, hogy Klopp úgy érezte, csak csereként veti be, kell egy kis szusszanás neki is. Már önmagában ez nagy szó, hiszen Szoboszlai hiába játszott előtte a Bundesligában, a Premier League fizikai terhelése ahhoz képest is ugrást jelent.

Magas átlag dicséri Szoboszlai teljesítményét

Szoboszlai ráadásul nemcsak játszott, hanem jól játszott, erre világítanak rá a számok. Az egyik legnagyobb Liverpool-oldal, a thisisanfield.com gyűjtötte ki a FotMob statisztikái alapján a csapat játékosainak átlagosztályzatait az idény első felében. Mint kiderült, Szoboszlai a Liverpool negyedik legjobban teljesítő labdarúgója volt eddig.