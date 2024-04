Marozsán és Fucsovics meccsén is borult a papírforma

A magyar teniszező jól kezdett, 6:3-mal szettelőnybe került Díaz Acosta ellen, az argentin azonban szintén 6:3-mal kiegyenlített. Sőt, a döntő játszmában Marozsán korán brékhátrányba került, s végül 6:1-re kikapott, így nem jutott be a negyeddöntőbe.

Fucsovics triplázott Griekspoor ellen

Bár Tallon Griekspoor jelenleg sokkal jobban áll a világranglistán (25.), mint Fucsovics Márton (82.), a magyar játékosnak jó emlékei lehettek a hollandról. Két éve Rotterdamban kemény pályán, majd tavaly Wimbledonban füvön is legyőzte, pedig utóbbi meccset már Griekspoor várhatta kiemeltként.

Ezúttal salakon csapott össze a két teniszező, s ahogy tavaly Wimbledonban, most Bukarestben is megnehezítette a dolgukat az eső. A meccs délelőtt helyett délután kezdődött, majd félbe is szakadt, a kényszerszünet után azonban Fucsovics sokkal gyorsabban vette fel a ritmust, mint ellenfele, megnyerte a hajrájában félbeszakadt első játszmát (7:5), majd a második szett elején kétszer is brékelt.

Innen már nem tudott fordítani a bukaresti verseny második kiemeltje, a magyar játékos 7:5, 6:1-re nyert. Fucsovics Márton immár mindhárom borításon legyőzte Griekspoort, és Estoril után idei második salakpályás ATP-versenyén is bejutott a legjobb nyolc közé.