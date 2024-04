Szoboszlai bakija, Dárdai duplája, Sallai eltiltása és három gólpassz

Loic Negónak (Le Havre) egy félidő jutott a Nantes ellen alsóházi rangadón, a magyar játékos csapata a 92. percben kapott góllal szenvedett 1-0-s vereséget. Egymás ellen játszhatott volna az olasz másodosztályban és Balogh Botond, ám előbbit a 81. percben cserélte le a Spezia, míg utóbbi csak a 85. percben lépett pályára a Parmában. A meccs a papírformának megfelelően az éllovas Parma győzelmét (2-0) hozta.

jó sorozata megszakadt, a Philadelphia Union támadója nem lőtt harmadik egymás utáni meccsén is gólt, noha kilencven percet töltött a pályán, csapata viszont az Atlanta United elleni 2-2-es döntetlennel továbbra is veretlen az MLS-idényben. Sallói Dániel is végig a pályán volt a Sporting Kansas City színeiben, amely azonban 3-2-es vereséget szenvedett a vezette Inter Miami ellen.

Gyurcsó és Sós is gólpasszal jelentkezett

Zsinórban a negyedik bajnokiját is elveszítette a svájci Servette, Bolla Bendegúz bő negyedórát kapott a Basel otthonában (2-1), Szalai Gábor viszont sérülése miatt nem kerülhetett be a Zürich ellen győztes (1-0) Lausanne-Sport meccskeretébe. Hasonló cipőben jár (Omonia) is, Gyurcsó Ádámnak viszont másfél hónap kihagyás után tizenkét perc játék is elég volt ahhoz, hogy szabadrúgásból gólpasszt adjon, az AEK Larnaca ennek köszönhetően nyert 1-0-ra az Arisz ellen.

Mocsi Attila a 90. perc után állt be a Rizesporba, amely 3-0-ra nyert a török bajnokságban az Antalyaspor ellen. Vancsa Zalán végig pályán volt a Lommelben, amely viszont a Deinze elleni 3-2-es vereségével lecsúszott a dobogóról a belga másodosztályban. Kleinheisler László bő egy óra után adta át a helyét a vb-ezüstérmes Ivan Perisicnek, csapatuk, a Hajduk Split hazai pályán 2-1-re kikapott az NK Osijektől.

Sós Bence a 73. percben állt be a Topolyába, a 78. percben pedig okos gólpasszt adott , csapata mégis 3-2-re kikapott a Vojvodinától. Tamás Márk végigjátszotta a Neftci 3-0-s sikerét az Araz ellen, amellyel csapata a második helyre jött fel az azeri élvonalban a már biztos bajnok Qarabag mögé. a 79. percben állt be az Ulszanba, amely addigra már kialakította a 4-0-s győztes végeredményt a Gangvon ellen.