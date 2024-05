Alex Ferguson magyar barátja egy szigetet kaphatott volna, ha marad kapitány

– Milyen futballista az unokája?

– Nyilván elfogult vagyok, de szerintem jó. Attila a Vasasban, majd a Honvédban nevelkedett, többször lett korosztályos bajnok, de lemondtak róla. Győrben stabil csapattag, Szegeden csapatkapitány volt, onnan került Paksra, de sajnos ez nem jött be. Ezek után ment Nyíregyházára, ahol jól teljesített, és most fel is jutottak az NB I-be.

Az unoka, Temesvári Attila (fehér mezben) Fotó: Árvai Károly

– Bájos ajándéka a sorsnak, hogy éppen ott ünnepel most feljutást, ahol a nagypapája ugyanezt tette negyvennégy éve, és ezzel lett egy csapásra országosan is ismert edző.

– Ez véletlen, semmi közöm ahhoz, hogy ő Nyíregyházára ment, van menedzsere. Természetesen büszke vagyok rá, örülök a sikerének.

– Most is nagy a boldogság a városban, de akkoriban a feljutás az egész megyét megmozdította. Jól emlékszem, hogy még jegyeket is hamisítottak, mert legálisan már nem lehetett belépőt venni, mind elfogyott?

– Ez valóban Nyíregyházán fordult elő, de akkor, amikor a válogatott játszott ott a csehszlovákok ellen. Az viszont tényleg úgy volt, hogy megőrült az egész megye a csapatunkért. Akkoriban ott keveseknek volt autójuk, de jöttek az emberek busszal, vonattal már a másodosztályban is, amikor hamar kiderült, hogy óriási az esély a feljutásra, végül tíz pont előnnyel megnyertük a bajnokságot. Amikor két évvel korábban odakerültem, a csapat azért léphetett fel az NB II-be, mert éppen átszervezték a bajnoki rendszert, aztán az első évben másodikok, utána pedig elsők lettünk.

Élvonal helyett tanulás

– Milyen játékosmúlt alapozta meg az edzői karrierjét? Annyit tudni, hogy az első osztályban sohasem futballozott.

– Összejöhetett volna az is, de egyetemista koromban a DEAC NB II-es csapatában játszottam, és a tanulás mellett az élvonal nem tudott összejönni. Nem akartam abbahagyni az egyetemet, márpedig akkor Debrecennek nem volt első osztályú csapata.

Remek társakkal játszhattam együtt, orvosok, tanárok lettek belőlük. A teljesítményünk azért hullámzott, mert a vizsgaidőszakban nem jutott annyi energia a futballra, mint amennyi kellett volna.

Később heten jutottak el az élvonalba, én visszamentem a szülővárosomba, és a Miskolci VSC-ben játszottam tovább. Az öcsém úgy lett NB I-es, hogy elhagyta a tanári pályát, én nem tettem meg, de beismerem, ez fájdalmas pont az életemben.

– Később edzőként érezte ennek a hátrányát?

– Nem, pedig azt vallom, hogy hogy az öltözőben nagyobb a tekintélye az edzőnek, ha ismerik és elismerik a játékos pályafutását. Persze, bőven akad kivétel is. A kedvenc példám José Mourinho, aki alighanem egy bedobást sem végzett el egész életében, mégis a világ egyik legjobb edzője vált belőle. Ugyanakkor másként megy be az öltözőbe edzőként egy korábbi sztár, mint aki futballistaként teljesen ismeretlen. Lehet, hogy engem sem tudtak eleinte hova tenni a játékosaim, de amikor tapasztalták, hogy az edzésen a szögleteket jobb és bal lábbal is hiba nélkül oda ívelem, ahova kell, akkor azért látták, hogy nem voltam ügyetlen.

Fotó: Teknős Miklós

– Angol–magyar diplomát szerzett, Miskolc egyik legrangosabb gimnáziumában tanított, az edzői munka azonban elcsábította onnan. Miért?

– Az egyik korábbi edzőm, Nagy György ösztönzött arra, hogy kóstoljak bele a kispad világába. Hejőcsabán kezdtem, majd a Leninvárosnál folytattam, onnan mentem a DVTK utánpótlásába, ahol országos ifi döntőbe vezettem a csapatot, és pályaedzője lettem annak a Diósgyőrnek, amely a hetvenes években bronzérmet nyert az NB I-ben. Közben képeztem magamat, elvégeztem a szükséges tanfolyamokat, majd a TF-et is.

Egyre jobban vonzott az edzősködés, és emellett az sem volt közömbös, hogy tanárként tizenkét év után is csak kétezer forint volt a fizetésem, a futballban pedig rögtön hétezret kaptam.

Ráadásul bekerültem egy olyan nemzetközi programba teljesen ismeretlenként, amely rendkívül izgalmas volt, és huszonöt éven át tarthattam a tanfolyamokat afrikai és ázsiai országokban.