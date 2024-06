Kik kerültek ki Marco Rossi kegyeiből? Így változhat a magyar kezdő

irányításával még soha nem kapott ki a magyar válogatott Németországtól, pedig háromszor is szembe nézett vele, és ezeken a találkozókon két döntetlen mellett egy magyar siker született. Rossi szerint ennek azonban most nincs nagy jelentősége, mert a futballban nem számít a múlt. Az Eb első fordulójának eredményei, a németek skótok elleni 5-1-es győzelme és a mieink Svájc elleni, csalódást keltő 3-1-es veresége miatt mégis jó érzés kapaszkodni valamibe a múltból a stuttgarti meccs előtt.

(jobbra) várhatóan nem kerül a kispadra, de Marco Rossi változásokat tervez. Fotó: Mirkó István

Ilyen érdekesség lehet az, hogy a német válogatott a skótok kiütése előtt napra pontosan két évvel korábban lőtt egy meccsen öt gólt. 2022. június 14-én az olaszok ellen nyertek 5-2-re a Nemzetek Ligájában, az a találkozó volt Julian Nagelsmann elődje, Hansi Flick kapitányi időszakának legnagyobb sikere. S mi történt akkor a németek soron következő meccsén? A magyar válogatott remekbe szabott sarkazós góljával 1-0-ra győzött a németek ellen Lipcsében. Nem állítjuk, hogy most is ez történik majd, hogy a német ötöst magyar győzelem követi, de eljátszani a gondolattal nem rossz.

szerint egyébként mégiscsak fontosak a múltban szerzett élmények. Ő például az előző, 2021-es Eb-n volt a németek elleni 2-2 egyik legnagyobb hőse.

– Fejeltem egy gólt a házigazda ellen, ráadásul itt Németországban, ami különleges pillanat volt nekem – elevenítette fel az Union Berlin középpályása a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón. – Gólt szerezni egy Eb-n mindenki álma, az pedig csak hab a tortán, hogy egy világklasszis kapus, Manuel Neuer kapuját vettem be. Remélem, most esetleg megismételhetem, de azzal is kiegyeznék, ha akármelyik társam utánozná le a mozdulatot.

Schäfer András elárulta a németek elleni receptet

Schäfer a Bundesligában játszik, jól ismeri a stuttgarti stadiont, és a német sztárok nagy részével is többször szembenézett már a pályán. Többen vannak ezzel így a magyar válogatottban, elég csak vagy a Lipcséből Liverpoolba szerződő nevét említeni.

– Nem hátrány, hogy jó páran játszottunk már itt sok meccset, és ismerjük a német játékosokat is – erősítette meg Schäfer. – Gyakran megkaptuk mostanában ellenfélnek a németeket, úgyhogy sokaknak van hasonló tapasztalata a csapatból.

A magyar válogatott középpályása szerint a németeknél annyi a minőségi futballista, hogy hiba lenne akár csak egyvalakit is kiemelni, ugyanakkor csapatként megvan a recept ellenük is: – Arra kell törekedni, hogy minél tovább szorossá tegyük a meccset. Így akár mérkőzés közben is tudunk önbizalmat nyerni azzal, hogy nem kapunk gólt, el tudunk menni egy-két kontrával, mi is tudjuk birtokolni a labdát, az ellenfél pedig görcsössé válhat.

Így változhat Marco Rossi kezdője a fiaskó után

Az biztos, hogy olyan védelmi hibák, mint Svájc ellen, ezúttal sem férnek bele, akkor van esélye a pontszerzésre Marco Rossi csapatának, ha újra azt a kompakt, szervezett védekezést mutatja be, amelyet az elmúlt két-három évben sokszor láthattunk a csapattól. Rossi két-három változtatást tervez a Svájc elleni kezdőhöz képest, pedig elszólta magát, hogy az egyik ő lesz, a Cipruson futballozó védő ezúttal kimarad a csapatból.

Marco Rossi nem volt elégedett a Svájc elleni játékkal. Fotó: Mirkó István

Ha tippelnünk kellene, Lang helyét Fiola veheti át a belső védő hármas jobb oldalán, a Svájc ellen jobbszélsőt játszó Fiola helyére pedig Bolla Bendegúz kerülhet be a kezdőbe. Érkezhet Dárdai Márton is a svájciak ellen bizonytalan helyére. Ezzel meg is lehet Rossi két-három változtatása, s nem véletlen, hogy mindegyik a védelmet érintené.

Ha nincs bravúrpont, nem lesz továbbjutás sem?

Az első forduló eredményeiből következik, hogy ezúttal a magyar válogatott játszik majd nagyobb nyomás alatt. A 24 csapatos Eb-k rendszerében a csoportok első két helyezettjei mellett a négy legjobb harmadik is bekerül a nyolcaddöntőbe, és az eddigi két ilyen torna alapján általános tapasztalat, hogy négy ponttal tovább lehet jutni a csoportból. Ehhez legalább döntetlenre szükség lenne a németek ellen, ha feltételezzük, hogy Skócia ellen az utolsó körben hozzátesz a csapat még hármat.

Egyébként három ponttal sem esélytelen a továbbjutás, de ahhoz jó gólkülönbség is kell, ezért is fájó, hogy Svájc ellen két góllal kapott ki a Rossi-csapat. A németek ellen egy többgólos vereség ha matematikailag még nem is, de gyakorlatilag a tánc végét jelentené.

Európa-bajnokság, A csoport, 2. forduló:

Németország–Magyarország Stuttgart, szerda 18.00