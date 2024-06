Matthäus magyarázkodhatott a német csatárokra tett kijelentése miatt

Néhány nap alatt sok minden megváltozott Németországban. Julian Nagelsmann csapata pénteken Skócia ellen nyitotta meg az Európa-bajnokságot, de a rajt előtti napokban nem lehetett érzékelni a futball-lázat az országban, főként a skótok csinálták a hangulatot Münchenben. Aztán az Eb nyitómeccsén a németek 5-1-es kiütéses győzelmet arattak, és azóta egyre több házon látni a kiakasztott német lobogókat, egyre több ember járkál az utcákon német mezben annak ellenére is, hogy aznap nem lépnek pályára. Skócia ellen a német válogatott nemcsak a győzelemért járó három pontot nyerte meg, hanem a szurkolói szívét is.

A német szurkolók újra lelkesednek a csapatukért (Fotó: EPA/CLEMENS BILAN)

Mindkettőre égető szüksége volt a német válogatottnak. Nagelsmann kinevezése előtt, az előző három világverseny mindegyikén vereséggel kezdett a Nationalelf, és ezután egyiken sem jutott el a végjátékig. A 2018-as és a 2022-es világbajnokságon már a csoportkörben kiesett, a kettő között, a 2021-ben megrendezett legutóbbi Eb-n pedig a nyolcaddöntőben szenvedett tükörsima vereséget Anglia ellen. Ez a három torna megtépázta a válogatott népszerűségét, hiszen 1972, azaz a németek első Eb-je (s egyben első aranyérme) óta sosem fordult elő olyan, hogy zsinórban három világversenyen nem jutottak el a legjobb négy közé.

Hogy ez mekkora károkat okozott, az számokkal pontosan leírható: a negatív széria kezdetén, a 2018-as vb első német meccsét még 26 millióan nézték az országban, míg 2022-ben az együttes első világbajnoki mérkőzésére már csak 10 millióan voltak kíváncsiak.

A Skócia elleni kiütéses győzelemmel újra lázba hozta szurkolóit a német válogatott, amelytől szerdán Magyarország ellen is győzelmet várnak. Most már tényleg a csapból is az Eb folyik, a reggeli rádióműsorban is a válogatottról kérdezgetik a hallgatókat. Egy férfi 2-0-s német győzelmet tippelt a mieink ellen. A skótok ellen a 102-ből 101-szer pontosan passzoló azért figyelmeztetett, a németek ellen a legutóbbi három alkalommal veretlen magyarok veszélyesek lehetnek: – A következő ellenfelünk egy osztállyal jobb, mint a skótok – fogalmazott.

Mitől táltosodott meg hirtelen a német válogatott?

Önmagában Kroos idei visszatérése óriási erősítés a német válogatottnak, hiszen a Real Madriddal nemrég BL-győzelmet ünneplő középpályás 34 évesen is a csúcson van, és elképesztően motivált, hogy ne csak klub-, hanem válogatott szinten is nagy sikerrel zárja le a pályafutását, amely az Eb után véget ér. Ugyanakkor a legnagyobb érdem Nagelsmanné, aki kilenc hónap alatt Eb-győzelemre esélyes csapatot faragott abból a válogatottból, amely egy évvel ezelőtt ilyenkor zsinórban öt meccséből négyet elveszített és egyet sem nyert meg Hansi Flick vezetésével.

Julian Nagelsmann és Toni Kroos, a két kulcsfigura (Fotó: EPA/FRIEDEMANN VOGEL)

Nagelsmann fontos változásokat hajtott végre. Leegyszerűsítette, direktebbé tette a játékot a korábban sokszor meddővé váló passzolgatás helyett, ennek eredménye volt a skótok elleni gólzápor is, amelyben nagy mértékben támaszkodott a csapat a két 21 éves cselgépe, Jamal Musiala és Florian Wirtz egy az egy elleni játékára.

Élőben leadott bocsánatkérés és Matthäus magyarázkodása

Érdekesség, hogy a németek egyik nagy gyengeségének azt tartják, hogy Miroslav Klose visszavonulása óta nincs igazán gólveszélyes csatáruk. Musiala és Wirtz alapvetően nem befejezőemberek, ahogy az alternatívájukként a skótok ellen a kispadról beszálló Leroy Sané sem az, de mindhárman képesek gólokat szerezni, ráadásul az Eb első meccsén mindkét német középcsatár, Kai Havertz és a szintén csere Niclas Füllkrug is betalált.

Ezek után volt is egy kis balhé, amikor a német tévéközvetítésben a Lengyelország–Hollandia (1-2) meccs alatt a kommentátor, Wolff-Christoph Fuss és a szakkomentátor, Lothar Matthäus arról értekeztek, hogy a németeknek hasonló problémáik vannak a befejezőcsatárok tekintetében, mint a hollandoknak. Erre ugyanis még a közvetítés alatt titkos WhatsApp-üzenetben reagált Sandro Wagner, aki jelenleg Nagelsmann segédedzője a válogatottnál (nem mellesleg maga is korábbi középcsatár). Mint kiderült, a német játékosok együtt nézték a meccset, köztük Havertz is, és Wagner nem akarta, hogy elvegyék az önbizalmát. A kommentátor még az élő műsorban elnézést kért.

Matthäus pedig így magyarázkodott: – Nem arról volt szó, hogy le akartuk húzni Havertzet vagy Füllkrugot. Egyszerűen csak az van, hogy jelenleg nincsenek olyan világklasszis csatáraink, mint a múltban. De mindketten belőhetik magukat az Eb-n.

Nagelsmann másik fontos húzása az volt, hogy nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy olyan keretet alakítson ki, amelyben a játékosok hajlandóak önmagukat a háttérbe helyezve „vérszerződést” kötni egymással. Merész döntéseket hozva több olyan futballistát is kihagyott az Eb-csapatból, akiknek a játéktudása alapján helye lehetett volna benne, de Nagelsmann úgy ítélte meg, hogy rontanának a csapat egységén. A legjobb példa erre a Bayern München sztárja, Leon Goretzka, de a dortmundi Mats Hummels kimaradása is ebbe a kategóriába sorolható.

Nagelsmann hasonló kaliber, mint Franz Beckenbauer?

A németek korábbi aranylabdása, Matthäus a Bildben már a legendás Franz Beckenbauerhez hasonlította Nagelsmann edzői képességeit. – Julian nyugalmat sugároz, teret enged a játékosoknak, a Skócia elleni győzelem másnapjára például szabadnapot adott. Vannak jól látható párhuzamok közte és Franz között – fogalmazott Matthäus, aki csapatkapitánya volt az 1990-ben Beckenbauer vezetésével világbajnok német válogatottnak.

Nagelsmann még nem szerzett trófeát a német válogatottal, de ha a történelmi mélységbe süllyedt Nationalelfből rövid idő alatt bajnokcsapatot farag, s ezt az Eb-k történetének legfiatalabb szövetségi kapitányaként éri el, mindössze 36 évesen, akkor valóban legenda válhat belőle is.