Ronaldo egy őrült szurkoló miatt veszélybe került, egy biztonsági őr mentette meg + videó

végig nagyon ideges volt a találkozón, sokat reklamált, amiért sárga lapot is kapott. A viselkedését azzal mentette, hogy a mérkőzés után odaadta a mezét a meccs egyik hősének, Hvicsa Kvaracheliának. Nem véletlenül. Kvarachelia ugyanis annak az akadémiának a növendéke, amit Ronaldo alapított még 2013-ban Tbilisziben. A 23 éves szélső ma a grúzok legnagyobb klasszisa, a Napoli játékosa, a piaci értéke nyolcvanmillió euró. Tegnap is remekül játszott, gólt is lőtt a meccsen, amelyen a grúzok a győzelmükkel kiharcolták a továbbjutást, amiért otthon négymilliárd forintnak megfelelő pénzjutamat kapnak!

Ronaldo és Kvarachelia egykor és most (Forrás: X)

This was a beautiful moment between Khvicha & Cristiano.pic.twitter.com/XRDmkfDRp4 — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) June 27, 2024

Ronaldo a lefújás után lecsillapodott, de akkor még nem sejthette, hogy a játékoskijáróban mi vár rá. Egy „őrült” rajongója le akart ugrani hozzá a lelátóról, vagy a nyakába akart ugrani, mert erre is volt már példa a Eb-n – de ebből sérülés is lehetett volna. Persze, lehet, hogy lett is, de a drukker törte össze magát.

Ronaldo megköszönheti a biztonsági embernek