Ünneplés? Lamine Yamal nyomás alatt, a vágya még nem teljesült

A legszebb ajándék

A torna legjobb fiatal játékosa, Lamine Yamal 16 esztendősen kezdte az Eb-t, a 17. születésnapját a döntőt megelőző napon ünnepelhette. Egy góllal és négy gólpasszal vette ki a részét Spanyolország diadalából.

– Ez a legszebb ajándék, amit valaha is kaptam születésnapomra. Most csak arra vágyom, hogy a családommal ünnepelhessek. Nagy nyomást helyeztek ránk az angolok az egyenlítéssel, de a csapatunk olyan, amilyen: mindig feláll és nyer. Nagyon boldog vagyok – nyilatkozta Yamal a lefújást követően.

Yamal (19) és a finálé legjobbja, Nico Williams. Fotó: MTI/EPA/Christopher Neundorf

Spanyolország csapatkapitánya, Álvaro Morata többeknek is köszönetet mondott az öröm perceiben.

– Hálásak vagyunk mindenkinek, aki az első pillanattól kezdve támogatott minket és hitt bennünk. Remélem, most ők is büszkék erre a csapatra – kezdte a 31 éves futballista. – Szeretném külön üdvözletemet küldeni Andrés Iniestának, nélküle aligha játszottam volna az Eb-n, valamint Bojan Krkicsnek, illetve a családomnak is. Nekik is nagy szerepük van abban, hogy részt vehettem a tornán.