Ma várható az első magyar aranyérem az olimpián, ekkor kell szurkolni!

Szerda este rövid időn belül két magyar ezüstérem is született a párizsi olimpián: a férfi kardcsapat veresége a Dél-Korea elleni döntőben papírforma volt, a második hely győzelemmel ért fel, az viszont, hogy Milák Kristóf kikapott 200 pillangón a francia Léon Marchand-tól az utolsó ötven méteren, egy elveszett aranynak, nem pedig megnyert ezüstnek tűnik. Aranyesély ma is az uszodában van, és Kós Hubert esélyei 200 háton most Milákénál is biztosabbnak tűnnek.

Kós Hubert egyértelmű aranyesélyes a párizsi olimpián. Fotó: Csudai Sándor

Kezdjük azzal, hogy Kós legnagyobb riválisa hullanak, mint a legyek. A mindössze három évvel ezelőtt, 2021-ben megrendezett tokiói olimpián Jevgenyij Rilov, Ryan Murphy és Luke Greenbank volt az első három helyezett, ebben a sorrendben. Most egyikük sem lesz ott a döntőben.

Az orosz Rilov nincs is ott az olimpián, őt valószínűleg nem hívta meg a NOB a játékokra, mint azt a 15 honfitársát, akik semleges színekben elindulhattak, mivel a 27 éves úszó nyíltan támogatta az Ukrajna elleni háborút. Greenbanket az előfutamban kizárták, mert túl sokáig tempózott a víz alatt, a legnagyobb ellenfélnek tartott Murphy pedig nagy meglepetésre nem jutott be a fináléba, a tizedik helyen végzett a középdöntőben.

Kós tavaly a fukuokai világbajnokságon már győzött 200 háton, akkor Murphy-t kellett felülmúlnia a pályafutásában áttörést jelentő sikerért. Most az akkori bronzérmes, a svájci Roman Mityukov lehet a legközelebb hozzá, de a magyar úszó elképesztően magabiztosan vette az eddigi akadályokat. A középdöntőből a legjobb idővel került be a döntőbe, ránézésre el sem fáradt, pedig még egy gikszer is hátráltatta.

– Egészen korrekt úszás volt, ki kell majd javítani a hibákat, de bement egy kis víz a szemüvegembe, úgyhogy össze-vissza úszkáltam a kötelek között – árulta el Kós a Hír Tv stábjának a helyszínen.

Kós tavaly 1:54,14-gyel lett világbajnok, a hozzá most a legközelebb álló Mityukov egyéni csúcsa 1:55,34. A magyar úszó pedig Bob Bowman irányításával az elmúlt egy évben bizonyosan jobb lett, csakúgy, mint az edzőtársa, Léon Marchand, aki már három aranyat számlál Párizsban. Ha Kós nem akad fenn a kötélen, borítékolható a sikere.

Mikor lesz Kós Hubert döntője?

A legfontosabb kérdésre a válasz: csütörtökön 20.38-kor rajtol a 200 hát döntője, és ha minden a tervek szerint megy, 20.40 körül meglesz az első magyar aranyérem a párizsi olimpián.

Ezen kívül is lesznek fontos magyar sportesemények a francia fővárosban. Az ökölvívó Kovács Richárd már ma bebiztosíthatja az éremszerzést, amennyiben a 63,5 kilós súlycsoport negyeddöntőjében győz a francia Sofiane Oumiha ellen, hiszen ebben a sportágban nincs bronzmeccs, az elődöntők vesztesei is automatikusan érmesek. Nem lesz könnyű bejutni a legjobb négy közé, Oumiha ugyanis háromszoros világbajnok és olimpiai ezüstérmes, ráadásul hazai pályán szerepel.

Kovács Richárd már az éremért bokszolhat. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Megkezdi szereplését az olimpián a vitorlázók első futamával Érdi Mária, aki tavaly világbajnoki, idén Európa-bajnoki címet szerzett, így joggal bízhatunk benne, hogy Berecz Zsombor történelmi tokiói ezüstérme után újra dobogóra állhat az olimpián egy magyar vitorlázó.

Pályára lép a három meccs után három ponttal álló női kézilabda-válogatott, amely ez eddig pont nélküli spanyolok ellen fontos lépést tehetne egy győzelemmel a csoportból való továbbjutás felé. A férfi vízilabda-válogatott pedig Japán ellen kötelező győzelemmel reagálhat a Spanyolország elleni legutóbbi vereségre.

A magyar érdekeltségű program az olimpia csütörtöki napján:

ATLÉTIKA (Trocadéro)

7.30: FÉRFI 20 KM-ES GYALOGLÁS (Venyercsán Bence, Hellebrandt Máté)

9.20: NŐI 20 KM-ES GYALOGLÁS (Madarász Viktória, Récsei Rita)

CSELGÁNCS (Mars-mező Aréna)

10.00: férfi 100 kg (Vég Zsombor) - mérkőzések a negyeddöntőig

16.00: FÉRFI 100 KG - vigaszág, elődöntők, BRONZMÉRKŐZÉSEK, DÖNTŐ

KÉZILABDA (Dél-párizsi 6-os Aréna)

női csoportmérkőzés, 4. forduló, B csoport:

14.00: Spanyolország-MAGYARORSZÁG

ÖKÖLVÍVÁS (Észak-párizsi Aréna):

16.18: női 66 kg, nyolcaddöntő, Hámori Luca-Marissa Williamson (ausztrál)

17.38: férfi 63,5, negyeddöntő, Kovács Richárd-Sofiane Oumiha (francia)

SPORTLÖVÉSZET (Chateauroux-i Lőtér)

12.00: női puska, összetett, alapverseny (Mészáros Eszter)

TORNA (Bercy Aréna)

18.15: NŐI EGYÉNI ÖSSZETETT, DÖNTŐ (Czifra Bettina Lili)

ÚSZÁS (Paris La Défense Aréna)

11.00: előfutamok - női 200 m hát (Molnár Dóra, Szabó-Feltóthy Eszter), férfi 50 m gyors (Szabó Szebasztián), férfi 200 m vegyes (Zombori Gábor), női 4x200 m gyorsváltó (Magyarország)

20.30: elődöntők, döntők - FÉRFI 200 M HÁT (Kós Hubert), női 200 m hát (ed, Molnár Dóra?, Szabó-Feltóthy Eszter?), férfi 200 m vegyes (ed, Zombori Gábor?), férfi 50 m gyors (ed, Szabó Szebasztián?), NŐI 4X200 M GYORSVÁLTÓ (Magyarország?)

VITORLÁZÁS (Marseille-i yachtkikötő)

11.00: ILCA 6 (Érdi Mária), ILCA 7 (Vadnai Jonatán) - futamok

VÍZILABDA (Vizes Központ)

férfi csoportmérkőzés, 3. forduló, B csoport:

21.05: MAGYARORSZÁG-Japán