Lewandowski mentette meg Hansi Flick premierjét a Barcelona kispadján

Szombat este bemutatkozott a LA Liga 2024/25-ös szezonjában a Barcelona gárdája is, és a Valenciában rendezett találkozón volt, akinek megtörtént a bemutatkozása a katalán gárdában, volt, akinek nem. A csapat történetének harmadik német vezetőedzőjeként ülhetett le a kispadra Hansi Flick, olyan világhírű trénerek utódaként, mint Hennes Weisweiler és Udo Lattek. Flick célja nem lehetett más, mint hogy honfitársaihoz hasonlóan győzelemmel debütáljon a Barca edzőjeként. Ugyanakkor regisztrációs gondok miatt nem állhatott a német szakvezető rendelkezésére a nyári Európa-bajnokság társgólkirálya, a 60 millió euróért szerződtetett Dani Olmo, aki így a nézőtérről nézhette végig társai küzdelmét a Stadio Mestallában.

Dani Olmo bemutatkozása egyelőre elmaradt a Barcelonában Fotó: Getty Images

A katalánokat azonban mindez nem zavarta meg, és olyan játékosokkal a kezdő 11-ben, mint a második csapattól érkező Marc Bernal és Marc Casadó, végül elhozta a három pontot a hazai pályán mindenkire veszélyes Valencia otthonából. Ugyanis Flick szerencséjére Robert Lewandowski a pályán volt, és a lengyel csatár egy duplával azonnal jelezte, az új vezetőedző számíthat rá.

A remek mérkőzésen esett három találat besűrűsödött a 44. és a második félidő 48. perce közé. A hazaiak szerezték meg a vezetést – ehhez a VAR segítsége is szükséges volt – Hugo Duro fejesével. A partjelző először lest intett, de percekig tartó videózást követően kiderült, hogy Inigo Martínez lába belógott, így a hazaiak találata érvényes volt. Ám nem tudott a Valencia előnnyel a szünetre vonulni, ugyanis Lamine Yamal beadását Lewandowski lőtte a kapuba. Majd a második félidőt is nagy lendülettel kezdő Barca a 48. percben már vezetett is, miután a Raphina buktatásáért megítélt büntetőt a lengyel csatár kíméletlenül bevágta a felső sarokba.

Hansi Flick győzelemmel mutatkozott be a Barca kispadján Fotó: Getty Images

Sőt, az 57. percben Ferran Torres eldönthette volna a mérkőzést, de ziccerben nem tudott kibabrálni a hazaiak grúz kapusával, Giorgi Mamardasvilivel, aki sajtóhírek szerint rövidesen a Premier League-be igazolhat. A folytatásban hiába támadott a Valencia az egyenlítésért, még örülhet, hogy nem kapott még egy gólt, miután Casadó kihagyta a meccs helyzetét. Maradt a 2-1-es katalán siker, és ezzel a honfitársai mintáját követve Flick győzelemmel kezdett a Barcelona kispadján.