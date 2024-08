Borított az IBA: Imane Helif és Lin Ju-ting tényleg biológiailag férfi!

Egyre több dokumentum lát napvilágot azzal kapcsolatban, hogy valójában miért is zárta ki a női ökölvívók versenyeiről a Nemzetközi Bokszszövetség (IBA) az algériai Imane Helifet, illetve a tajvani Lin Ju-tinget. Most ismét úgy döntöttek, hogy azokat az adatokat összegyűjtik és nyilvánosságra hozzák, melyek egyértelműen igazolják, hogy a két nemiségvizsgálati teszten átesett két bokszoló – akik azóta mindketten olimpiai bajnokok lettek Párizsban, mert a NOB nem fogadta el az IBA dokumentumait – szervezetében X- és Y-kromoszómák is megtalálhatók, ami egyet jelent azzal, hogy mind Helif, mind pedig Lin biológiailag férfi. Az IBA 2023. március 25-én kelt igazgatótanácsi ülésének jegyzőkönyvében a 6. pontban mindez benne van, amelyet itt lehet megtekinteni.

Imane Helif nemzeti hős lett Algériában a párizsi olimpia megnyerését követően. Fotó: Ariana Cubillos

Akkor vegyük most már a rendelkezésre álló adatok alapján sorba, mi is történt az amatőr ökölvívást immár hetek óta lázban tartó ügyben. 2023. március 24-én az IBA kizárta Lin Ju-tinget és Imane Helifet a 2023-as Újdelhiben, az IBA által rendezett női ökölvívó-világbajnokságról. Ugyanis a két bokszoló az úgynevezett gendervizsgálaton esett át – a tesztoszterontesztet nem csinálták meg, mert az rövid időn belül gyógyszeresen beállítható –, amelynek a teljes és konkrét eredményeit ugyan a sportolók engedélye nélkül nem lehetett nyilvánosságra hozni. De annyit mindenesetre a Nemzetközi Bokszszövetség elárult, hogy egyik sportoló sem felelt meg a tesztek alapján annak, hogy a nők között indulhassanak, ugyanis a szervezetükben az X-kromoszóma mellett az Y is megtalálható, ami azt igazolja, mindketten biológiailag férfiak, és jelentős előnyben vannak a női vetélytársaikkal szemben.

Ráadásul mindkét bokszolón ugyanezt a vizsgálatot már a 2022-es isztambuli női ökölvívó vb-n is megcsinálták, és a két, külön, független laborban végzett vizsgálatok eredményei ugyanazt az eredményt mutatták. Az IBA 2023. március 24-én hozott döntését a szövetség igazgatósága március 25-én ratifikálta. Ez ellen egyébként Lin egyáltalán nem fellebbezett a Sportdöntőbírósághoz (CAS), így a döntés azonnal jogerőssé vált.Ugyanakkor Helif fellebbezett a döntés ellen a CAS-nál, de később – különösebb indoklás nélkül – visszavonta azt, így az ő esetében is jogerőre emelkedett az IBA döntése. Ahogy azt lapunknak Kovács Kokó István elmondta, az erről szóló jelentést elküldték a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, amely egyszerűen válaszra sem méltatta az IBA-t.

Mind Helif, mind Lin beleegyezett mindkét teszt elvégzésébe

Mint kiderült, a Nemzetközi Bokszszövetség azért indította el a vizsgálatokat a 2018 óta az IBA rendezte versenyeken a nők között bokszoló Helif, valamint a 2017 óta ugyanitt versenyző Lin esetében, mert számos panasz érkezett velük szemben, miszerint egyszerűen veszélyeztetik a női ellenfeleik egészségét a ringben. A két érintett bokszoló beleegyezett a vizsgálatokba – mint később kiderült, ez a probléma már az előző IBA-vezetés alatt is fennállt –, és a vérminta levételére 2022. május 17-én került sor az isztambuli Sistem Tip Laboratóriumban (engedélyszám: 194-MRK). A labor a vizsgálati eredményeket 2022. május 24-én, a verseny lezárása után adta át az IBA-nak, és ezek az eredmények egyértelműen igazolták, hogy sem Helif, sem Lin nem felelt meg az IBA női versenyeken való részvételi feltételeinek. Ennek ellenére Helif ezüstérmet szerzett a 63 kg-ban, Lin pedig világbajnok lett az 57 kg-ban, és érmeiket meg is tarthatták.

Mivel egy teszt eredménye nem elegendő ahhoz, hogy valakiről teljes bizonyossággal ki lehessen mondani egy döntést – ugyanis akár hibázhattak is a minták elemzésekor –, így az IBA számos konzultációt követően úgy döntött, hogy egy második tesztet is megcsináltat a két bunyóssal, mielőtt meghozná velük kapcsolatban a végső döntését. Mivel ezt a második tesztet csak semleges országban és az IBA-versenyidőszakon belül lehetett elvégezni, a szövetség úgy döntött, hogy ezekre a vizsgálatokra a következő, 2023-as, Újdelhiben megrendezett IBA női ökölvívó-világbajnokságon kerül sor.

Helifet és Lint beleegyezésük után ismét tesztelték még az első küzdelmeik előtt, azaz nem igaz az, hogy csak akkor került erre sor, amikor az algériai Helif legyőzött egy addig veretlen orosz bokszolót, így az IBA orosz elnöke bosszúból végeztette volna el rajtuk a nemiségi vizsgálatot. A mintavétel 2023. március 17-én történt, és az Újdelhiben található Dr. Lal PathLabs 2023. március 23-án adta ki a tesztek eredményeit, ami tökéletesen megegyezett az első, isztambuli labor vizsgálatainak eredményeivel. Miután a tévedés, illetve a minták rossz vizsgálata immár kizárható volt, másnap, 2023. március 24-én az IBA akkori főtitkára és vezérigazgatója, George Jerolimpos tájékoztatta Helifet és Lint arról, hogy kizárták őket a világbajnokságból, mert nem feleltek meg az előírt indulási feltételeknek. A versenyzők megkapták a kizárásukról szóló határozatot és a tesztjük másolatát – Helif és Lin az aláírásával igazolta ezek átvételét –, és tájékoztatták őket arról, hogy 21 napon belül fellebbezhetnek a CAS-nál.

A tajvani Lin Ju-ting véresre verte az olimpiai döntőben lengyel ellenfelét. Fotó: EPA/Yahya Arhab

Helif és Lin, valamint mindkét olimpiai bizottság pontosan tudta, a vizsgálatok konkrét eredményeit kizárólag úgy lehet nyilvánosságra hozni, ha a két érintett abba beleegyezik. Ám se az algériai, sem a tajvani bokszoló erre nem hajlandó, sőt az előbbi a párizsi olimpián aratott győzelmét követően mindenkit perrel fenyegetett meg – többek között Elon Muskot, J. R. Rowlingot, valamint Donald Trumpot –, aki nyilvánosan kétségbe vonja női mivoltát.

Mivel 2023. május 12-én az IBA módosította technikai és versenyszabályait, és ez alapján a szövetség égisze alatt versenyeket csak férfi és női sportolók között rendeznek, és a DSD, vagyis interszexuális sportolóknak a bokszversenyeken való részvételét veszélyesnek találták elsősorban a női bokszolók egészségére és biztonságára nézve, így Helif és Lin egyetlenegy, IBA által szervezett versenyen sem vehet részt a női mezőnyben.

Az elnökség által az ÁSZF-szabályzat módosításai:

A Férfi/Férfi/Fiú definíciója = XY-kromoszómával rendelkező egyén.

A Nő/Nő/Lány definíciója = XX-kromoszómával rendelkező egyén

4.2. Nemek indulási jogosultsága:

4.2.1. Az ökölvívók azonos nemű bokszolókkal versenyeznek, azaz Nők vs Nők és Férfi vs Férfiak a jelen szabályok meghatározása szerint.

4.2.2. A nem meghatározásához a bokszolókat véletlenszerű és/vagy célzott nemi tesztnek vethetik alá, amelyet az IBA a kiválasztott laboratóriumi személyzettel együttműködve végez el.

4.2.3. Kedvezőtlen eredmény esetén a bokszolót az IBA azonnal értesíti.

4.2.4. Kedvezőtlen eredmény esetén a bokszolót azonnali hatállyal kizárják az ilyen versenyből, és megakadályozzák, hogy további, az IBA által szervezett versenyeken induljon.

Mint fentebb már írtuk, az IBA döntését 2023. április 14-én támadta meg a CAS-nál Imane Helif, ám amíg a szövetség befizette az eljárási költségek ráeső részét, addig sem Helif, sem az algériai olimpiai bizottság, sem az algériai ökölvívó-szövetség nem tette ezt meg. Ezért a CAS 2023. július 27-én kiadta a megszüntető végzést és megszüntette az eljárást, mintegy helybenhagyva az IBA döntését az ügyben. Ezt követően a Nemzetközi Bokszszövetség és Imane Helif felvették a kapcsolatot a helyzet megoldása érdekében. A sportoló számos orvosi dokumentumot bocsátott az IBA rendelkezésére, amelyeket a szervezet Orvosi Bizottsága megvizsgált, majd helybenhagyta az eredeti döntést.

Imane Helif nőnek vallja magát, ez is áll az útlevelében. Fotó: MTI/AP/Ariana Cubillos

A szövetség ugyanakkor kijelentette, egyes személyek magánélete egyáltalán nem érdekli az IBA-t, számára teljesen mindegy, hogy Helif és Lin nőnek tartja magát és az útlevelükben is ez szerepel. Csak egy érdekli mindössze, hogy a sportolók egészségét a nemiségből származó esetleges előny ne veszélyeztesse. Ezért Helif és Lin nem indulhat az IBA által szervezett 2024-es asztanai és a 2025-ös belgrádi női ökölvívó-világbajnokságon.

2023. június 5-én az IBA hivatalos levelet küldött a NOB-nak az esettel kapcsolatban, amire mindössze a NOB sportigazgatója, Kit McConnell reagált 2023. június 16-án egy e-mailben, amiben elismerte az IBA-tájékoztatás érkeztét, holott a párizsi olimpián kirobban botránnyal kapcsolatban azt állították, hogy a NOB semmilyen értesítést nem kapott a két bokszolóval kapcsolatban. Ezt követően 2024. július 31-én az Olasz Ökölvívó-szövetség irodája e-mailben érdeklődött az IBA-nál, hogy milyen tények vezethetnének el Helif kizárásához a 2024-es párizsi játékokon, természetesen ez a levél a Helif és Angela Carini egymás elleni összecsapás előestéjén íródott. Majd másnap Carini 46 másodperc után feladta a kilátástalan harcot Helif ellen. Miután a NOB továbbra is kitartott a saját igaza mellett, az IBA az ügy lezárását elősegítő közleményt adott ki, melyekhez a fentiekben megismert tényjegyzéket és dokumentumokat csatolta.