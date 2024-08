Egy magyar akar keresztbe tenni csapatunknak, figyelmeztet a vívószövetség

„Két aranyért jöttem, de ha eggyel megyek haza, nem lesz nálam boldogabb ember. A kiesés után, amikor eszembe jutott, hogy lesz még egy csapatverseny, nagyon nehéznek tűnt a helyzet. Most már másként látom, nagyon is úgy érzem, hogy menni fog!” – nyilatkozta a tokiói olimpián ezüstérmes, egyéni világbajnok Siklósi Gergely, aki világranglista-vezetőként érkezett Párizsba, de a 16 között kiesett. Még rosszabbul járt a vb-címvédő, a rangsorban második Koch Máté, aki már az első asszóját elveszítette, így a 32 között búcsúzott. Andrásfi Tibor bravúros szerepléssel a negyedik helyen végzett, de az elődöntőben és a bronzmeccsen is egy tussal maradt alul a hosszabbításban, és ez így nagyon bosszantó…

Andrásfi Tibor edzőjével, id. Andrási Tiborral a bronzmérkőzés után (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Csapatunk – amelyben a negyedik versenyző Nagy Dávid – a világranglistán az ötödik helyen áll, de két egyéni világbajnokkal és immár egy olimpiai negyedik helyezettel mi más lehetne a célja, mint az arany, amiről Siklósi is beszélt. A mieink első ellenfele a nyolc között 13.30-kor a kazah válogatott lesz, amely erős ellenfél, a világranglista negyedik helyezettje. A Magyar Vívószövetség pedig még az olimpia előtt másra is felhívta a figyelmet:

„Feltétlenül említsük meg, hogy a kazah válogatottat magyar tréner, Tóth Ferenc vezeti. Egyfelől jár a gratuláció a Zalaegerszegről induló szakembernek, másfelől résen kell lennünk, elvégre nyilván első kézből ismeri a mieinket, így kulisszatitkokat e helyütt sem árulunk el” – olvashattuk az MVSZ honlapján.

Siklósi, Koch és Andrásfi is az első tízben van a világranglistán

Az olimpia egyéni versenye átírta a világranglistát: Siklósi visszacsúszott a második helyre, Koch a hatodikra, Andrásfi viszont feljött a kilencedikre. A top tízben csak nekünk van három versenyzőnk, a japánok és a franciák két vívóval képviseltetik magukat, de azt tegyük hozzá, hogy a 11. helyen egy francia, a 15. helyen pedig egy japán áll. A legjobb kazah, Ruszlan Kurbanov a 16. helyet foglalja el, aki most az egyéni versenyben a legjobb nyolcig jutott.

Amennyiben csapatunk legyőzi a kazahokat, akkor az elődöntőben a Franciaország–Egyiptom találkozó győztesével találkozik. A másik ágon Japán–Venezuela és Olaszország–Csehország mérkőzéseket rendeznek.