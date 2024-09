A szerb gólkirály a Fradi célkeresztjében

Egy biztos, komoly gondjai vannak csatárfronton a Ferencvárosnak, ugyanis a nyáron súlyos sérülést szenvedő Varga Barnabás még nem nyerte vissza a régi formáját, míg a többiek a walesi The New Saints elleni BL-selejtezőn kívül nem villognak. Nem csoda, hogy a csapat vezetősége meg szeretné erősíteni a csatársort. A Sportal információja szerint már meg is találták legújabb kiszemeltjüket, akit viszont nem tudnak aprópénzért szerződtetni. Ő nem más, mint a Partizan Beograd brazil játékosa, Matheus Saldanha, aki 2023/24-es szezonban szerzett 16 találatával – ami mellé adott 5 gólpasszt is – szerb gólkirály is volt.

Saldanha leigazolása megoldhatná a Fradi csatárgondjait Fotó: Partizan.rs

A 185 centi magas Saldanha jelenlegi értékét a Transfermarkt nyolcmillió euróra taksálja, és a szerződése 2027. június 30-án jár le, azaz igencsak áldozni kell a Fradinak azért, hogy a támadó az Üllői útra kerüljön. Ráadásul vetélytársa is akadt a zöld-fehéreknek a brazil támadóért vívott harcban, ugyanis Saldanhát az AEK Athén szurkolói oldala szerint a görög klub ötmillió euró ellenében megvásárolná. Ráadásul a brazil nem felejtette el a mostani szezonban sem, hogy merre van a kapu, ugyanis a hat eddigi meccsén összesen három gólt lőtt, ebből kétszer a Bajnokok Ligája selejtezőjében talált be a 25 éves támadó, éppen a Fradi leendő Európa-ligás ellenfele, a Dinamo Kijev ellen.

A szerb Mozzartsport.com szerint Saldanha négymillió euróért szerződhet a Ferencvároshoz. Ha létrejön az üzlet, akkor a szerb portál szerint a zöld-fehérek átigazolási rekordot dönthetnek, ugyanis mostanáig a horvát középpályásért, Stjepan Loncarért fizettek a legtöbbet, amikor a játékosért három évvel ezelőtt 2,5 millió eurót utaltak el a Rijekának. A Partizan számára azért is vált sürgőssé az üzlet, mert a csapat a múlt héten a Bajnokok Ligája és az Európa-liga után a Konferencialigából is kiesett, és jelentős bevételkiesést jelent a klubnak, hogy nem szerepelhet nemzetközi kupa főtábláján.