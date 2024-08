Adós a gólokkal a Ferencváros – itt az esély a javításra!

A zöld-fehérek az augusztus 22-én, vendéglátóként elért 0-0 után csütörtök este idegenben is 0-0-ra végeztek a Borac Banja Lukával, az Európa-liga főtáblájáért zajló selejtező hosszabbításában hátrányba is kerültek, végül azonban Varga Barnabás tizenegyesgóljával eljutottak a büntetőpárbajig, melyet meg is nyertek. A rendes játékidőt tekintve 180 percen át gólképtelen maradt a Fradi, sőt, ha a bosnyákok elleni párharc előtti, augusztus 17-én lejátszott, Újpest elleni meccset is idevesszük, komolyabb problémáról beszélhetünk. Akkor, bár egy 90+2. percben szerzett találattal 1-0-ra megnyerte a derbit a címvédő, mondhatni „kicentizte” a sikert, a rangadón is sokáig szenvedett a gólszerzéssel.

Pascal Jansen vezetőedző nem lehet elégedett csapata támadóteljesítményével. Fotó: Polyák Attila

A támadószekcióból nemrégiben eligazolt Marquinhos távozása mellett az Európa-bajnokságon elszenvedett sérülésből éppen a lilák ellen visszatért Varga Barnabás „meccshiánya”, a selejtezősorozat fáradtsága, vagy éppen a megújult keret és a nyáron munkába állt új tréner, Pascal Jansen összecsiszolódási folyamata is állhat az FTC kisebb krízise mögött, az Európa-liga őszi-téli szakaszára készülő Ferencváros számára azonban vasárnap minden külső tényező rendelkezésre áll a gólerősebb folytatáshoz: a Nyíregyháza négy nyeretlen bajnoki után látogat a Groupama Arénába, ahol a szurkolók egyértelműen győzelmet várnak a házigazdától. Ehhez persze nyilvánvalóan a nyírségieknek is lesz egy-két szava…