Marco Rossi előre figyelmeztette Lisztest, és eddig bejött a félelme

Magyar szempontból a nyári átigazolási időszak legnagyobb hiányérzetét Sallai Roland története okozza. Pontosabban az, hogy nem történt vele semmi, és ami ezután esetleg még történhet, az nagyon nem az, mint amire számíthattunk. – Szoboszlai Dominik után ő a legtehetségesebb játékos a válogatottunkban. Eljött az ideje, hogy egy topklubba szerződjön – nyilatkozta Sallairól korábban Marco Rossi szövetségi kapitány. A Premier League vagy a La Liga lehetett a cél, és minden abba az irányba mutatott, hogy a nyáron eljöhet a szintugrás ideje.

Sallai Roland másik topligás csapatba most már nem igazolhat. Fotó: MTI/AP/DPA/Tom Weller

Sallai 27 éves, ereje teljében van, 138 Bundesliga-meccsen 20 gólt és 19 gólpasszt számlál a Freiburgban. Még nem idős, de már elég tapasztalt, ráadásul az Európa-bajnokságon kifejezetten jó teljesítményt nyújtott. Ehhez jött hozzá az, hogy a tavasszal Sallai új menedzsere a Szoboszlait is képviselő Esterházy Mátyás lett, aminek az is lehetett az oka, hogy a játékos korábbi klubváltási szándéka nem valósult meg. Most a Freiburg is érdekelt lehetett az eladásában, mert jövő nyáron lejár a szerződése, és akkor ingyen távozhat, tehát jó pénzt most kaphatna érte utoljára a német klub (15 millió euró a becsült értéke).

Csakhogy nem futott be a szintlépést biztosító ajánlat, ebből a szempontból a magyar támadóért érdeklődő, angol másodosztályú Leeds United sem lehetett versenyképes. A topligákban augusztus 30-án lezárult az átigazolási időszak, tehát Sallai most már csak kevésbé jegyzett bajnokságba igazolhat, mint például a török, ahol még szeptember 13-ig lehet új játékosokat regisztrálni. A legfrissebb hírek szerint a Galatasaray csapna le Sallaira, amely a Napoliban szorult helyzetbe került Victor Osimhent is megszerezte. Az isztambuli klub híre nagy, de se nem topligás, se nem Bajnokok Ligája-főtáblás (az Európa-ligában szerepel), ami a Bundesligához képest aligha lenne előrelépés. Sallai egy évig még maradhat Freiburgban, sőt akár szerződést is hosszabbíthat, de most már az is húsba vágó kérdés, hogy a klub mit akar.

Szalai Attila még válthat, Dárdai Márton kivár

Szalai Attila útja viszont logikusan is Törökország felé vezethet. Ő onnan igazolt tavaly a Bundesligába, ám az előző idényben két csapatnál, az érte egy éve 12,3 millió eurót kifizető Hoffenheimnél és az őt tavasszal kölcsönvevő Freiburgnál sem tudta megvetni a lábát. Egy év németországi padozás és egy rosszul sikerült Eb pedig már elég volt ahhoz, hogy a 2019-es debütálása óta először Marco Rossi szakmai indokkal hagyja ki őt a válogatott keretéből. Szalai korábban a Fenerbahce megbecsült védőjeként volt a nemzeti csapat alapembere, nem lenne meglepetés, ha visszatérne a Süper Ligbe.

Marco Rossi rangsorában Dárdai Márton most Szalai Attila elé került a válogatottban. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Reményt az Augsburg érdeklődése jelenthetett Szalainak a Bundesligából, amely ballábas belső védőt keresett, és így egy másik magyar játékos, Dárdai Márton is képbe került az élvonalbeli klubnál. Talán nem véletlenül, hiszen ott nemrég Szabics Imre lett a másodedző, de végül egyikük sem követte őt Augsburgba. Dárdai Márton szerződése jövő nyáron jár le a másodosztályú Herthánál, és berlini hírek szerint a télig nem is akar hosszabbítani, szeretné látni, mennyi esély van a feljutásra. Ha van, akkor maradhat a Herthában, ha nincs, akkor ingyen távozhat, mert nem akar a másodosztályban ragadni. A klub talán ezért is adta volna el most, így a Bundesliga II első három fordulójában csak csere volt, de az augusztus 30-án lejáró átigazolási időszak másnapján egyből visszakerült a kezdőbe a Kaiserslautern ellen (4-3).

Lisztes Krisztián oda került, amitől Rossi féltette

Lisztes Krisztián sem úgy képzelhette a nyarat, ahogy alakult. A 19 éves támadó a német bajnok édesapja útját járva a Fradiból igazolt a Bundesligába, de az Eintracht Frankfurt stábját egyelőre nem tudta meggyőzni arról, hogy azonnali erősítést jelentene. Szóba került, hogy kölcsönadnák edződni, de valószínűleg nem volt olyan érdeklődő, amely megfelelt volna az elvárásoknak, ezért maradt Frankfurtban, ahol az első csapattal edz, de a negyedosztályú tartalékoknál játszik. Az elmúlt hétvégén ott debütált az Eintracht mezében tétmeccsen.

– Ha elhiszi magáról, hogy ő máris sztár, és ingyen kap valamit, akkor a Regionalligában játszik majd a Frankfurt tartalékcsapatában – figyelmeztette Lisztest Marco Rossi még júliusban. Hogy sztárnak képzelte-e magát, azt nem tudhatjuk, de eddig bejött, amitől a szövetségi kapitány féltette őt.

Lisztes szerződése 2029-ig szól, ám a profi világban máris ketyeg az óra: ebben az idényben odáig minimum el kellene jutnia, hogy a német negyedosztálynál magasabb szinten bizonyíthasson. Kerestük az édesapját, hogy kommentálja a fia helyzetét, de most jobbnak látta, ha nem szólal meg.