Marco Rossi nyitva hagyta az ajtót, de októberben aligha térnek vissza a válogatott mellőzött emberei

Közeleg a hollandok elleni, október 11-i, hazai, valamint a három nappal későbbi, idegenbeli, bosnyákok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzések ideje. A következő két találkozóra a nemzeti tizenegy szövetségi kapitánya, Marco Rossi október 1-jén, kedden hirdeti ki keretét.

Az előzmény

Az olasz szakember a legutóbbi, szeptemberi meccsek előtt több nagy tapasztalattal rendelkező, ám a klubcsapatában háttérbe szorult, esetleg csapat nélküli labdarúgót nem válogatott be. A kapitány döntése értelmében nem vehetett részt a németek elleni, 5-0-ra elveszített, majd a bosnyákok elleni, 0-0-s eredménnyel zárult NL-meccseken Callum Styles, Fiola Attila, Kleinheisler László, Lang Ádám és Szalai Attila sem. Rossi akkor a játéklehetőség hiányával indokolt, ám elmondta, senki előtt nincs bezárva a kapu.

Marco Rossi betartotta ígéretét, csak olyanokra számít, akik játszanak klubjukban Fotó: AFP/ Bernd Thissen

Styles és Fiola új csapatot talált

Nos, a legutóbb kimaradtakkal kapcsolatban augusztus vége óta pozitív és kevésbé örömteli fejleményekről egyaránt be tudunk beszámolni. A 23-szoros válogatott középpályás, Callum Styles például augusztus 24-én írt alá az angol másodosztályban szereplő West Bromwich Albionhoz, új csapatában csereként rögtön be is mutatkozott egy bajnokin, ám azóta „eltűnt” – szeptember 15-én nem volt kerettag csapata Portsmouth elleni sikere alkalmával, a múlt héten pedig a kispadról nézte, amint csapattársai legyőzik a Plymouth együttesét. Styles legutóbb szeptember 1-jén lépett pályára a West Bromwich tartalékcsapatában, akkor 59 percet játszott.

Styleshoz hasonlóan Fiola Attila csapatproblémái is megoldódtak augusztus végén, a 34 éves, 59 válogatottsággal rendelkező hátvéd a Fehérvártól az Újpestbe szerződött. Azok után, hogy Székesfehérváron már nem számítottak Fiolára, megérkezése óta az Újpest mindhárom meccsén bevetette: kezdetnek a Kecskemét elleni bajnokin öt, később a Magyar Kupában, az alacsonyabb osztályú Dunavarsány ellen 72, a múlt szombati, Diósgyőr elleni döntetlen alkalmával pedig már kilencven perc jutott Fiolának. A tulajdonosváltáson átesett Újpest pillanatnyilag a pontverseny harmadik helyén áll, Fiola Attila rutinja is sokat érhet a folytatásban többre vágyó klubnál. Ha Fiola továbbra is játszani fog Újpesten, Marco Rossi akár még figyelembe is veheti őt.

Fiola Attila (fehérben) az Európa-bajnokságon szerepelt legutóbb a nemzeti csapatban Fotó: Mirkó István

Hárman nehéz helyzetben

Kleinheisler László, Lang Ádám és Szalai Attila esetében nincs előrelépés. Az 52-szeres válogatott Kleinheisler kölcsönben a Hajduk Splitnél teljesítette a tavaszt, ennek is köszönhetően kapott meghívót az Európa-bajnokságra, a kontinenstorna után viszont visszatért eredeti „munkaadójához”, a Panathinaikoszhoz, ahol bár edzőváltás történt, egyáltalán nem kalkulálnak vele. Kleinheisler a felkészülési meccseken sem jutott szóhoz, az eddigi tétmérkőzéseken pedig nem volt kerettag. Menedzsere, Filipovics Vladan nemrég azt nyilatkozta, hogy Kleinheislert sérülés hátráltatta, ezért nem volt könnyű neki a csapatkeresés, most pedig már arra mutatkozik a legnagyobb esély, hogy az év hátralévő részében a Panathinaikosznál marad. Ha minden úgy folytatódik, mint eddig, az idén már biztosan nem számíthat Rossi meghívására.

Kleinheisler László egyelőre aligha öltheti magára a válogatott szerelést Fotó: Illyés Tibor

Részben hasonló helyzetben van a 46-szoros válogatott Szalai Attila is, azzal a különbséggel, hogy a 26 éves hátvéd legalább csapata, a német élvonalbeli Hoffenheim két mérkőzésén is leülhetett a kispadra. A korábban Törökországban ünnepelt játékosnak számító Szalai a 2024/2025-ös szezonban még nem játszott tétmérkőzésen, így alighanem neki is tartósnak ígérkezik a távolmaradás a magyar címeres meztől. Lang Ádám sem számíthat sok jóra, ő peremembernek számít a ciprusi Omonia Nicosia csapatánál. A Konferencialiga-selejtezőjében két meccsen összesen 26, a bajnokságban egy találkozón két perc jutott neki – erősen meglepő lenne, ha októberben hetvenről 71-re növelhetné válogatottságainak számát.