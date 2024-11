Milliárdokat csinált egy „magyar” futballistából a Fradi ellenfele

Tavaly novemberben kaotikus körülmények között lett svéd bajnok a Malmö FF (arrafelé tavaszi–őszi lebonyolítású az idény, így ősszel hirdetnek bajnokot), amely az utolsó fordulóban egyfajta bajnoki döntőt vívott az Elfsborg ellen. A rivális három ponttal vezetett a mindent eldöntő meccs előtt, ám a Malmö tudta, ha hazai pályán nyer, megszerzi az aranyat. A második félidő elején, 0-0-s állásnál lett úrrá a káosz a pályán, amikor a drukkerek nem aprózták el a pirotechnikai bemutatót: beindult a malmői stadion tűzjelzője, riasztották a tűzoltókat, a játékosok pedig az öltözőbe vonultak. Végül a kényszerszünet után folytatódott a meccs, a Malmö pedig egy 57. perben szerzett tizenegyesgóllal győzött 1-0-ra, és bajnok lett.

Sebastian Nanasi, a Malmö rekordbevétele svéd válogatott lett, nem pedig magyar. Fotó: Jesper Zerman

Abban az idényben a Nyíracsádról származó nagyapja révén magyar gyökerekkel rendelkező Sebastian Nanasi volt a Malmö legjobbja. Sőt a svéd élvonalé is, hiszen a 29 bajnokin tizenegy gólt és hét gólpasszt jegyző támadó középpályást választották meg a bajnokság legjobb játékosának. Felvetődött, hogy lehetne magyar válogatott is, ahogy az édesapja, Dennis Nanasi is az volt floorballban , ám Marco Rossi szerint csak önmaga reklámozására használhatta Svédországban a magyar származását, így nem kapott meghívót. Azóta Nanasi már hatszoros svéd válogatott három góllal, de a 22 éves játékos a Fradi ellen nem okozhat gondot, hiszen tavaly nyáron a francia élvonalbeli Strasbourg szerződtette tizenegymillió euróért (kb. 4,5 milliárd forint). Ezzel Nanasi lett a Malmö történetének legdrágábban értékesített futballistája. Ezt a rekordot korábban egy bizonyos Zlatan Ibrahimovic is tartotta a klubnál.

Zlatan Ibrahimovic szobrát megrongálták a Malmö szurkolói

A bosnyák származású svéd világsztár Malmőben született, rossz környéken lakott, és sokszor az utcán kallódott. Ibrahimovic számára a futball jelentette a menedéket, tizenöt évesen azt is majdnem abbahagyta, hogy a kikötőben vállaljon munkát, de végül az edzője meggyőzte a folytatásról. Nem sokkal később, 1996-ban megkapta az első szerződését a Malmö FF-től, 1999-ben pedig már bemutatkozott a svéd élvonalban. 2001-ben még mindig csak 19 volt, amikor a holland Ajax 7,8 millió eurót fizetett érte. Ahogy mondani szokás, a többi már történelem.

Ibrahimovic éppen a Malmö egyik legsötétebb korszakában robbant be, hiszen a svéd rekordbajnok 1999-ben kiesett az első osztályból. Ekkor új elnök és sportigazgató vette át a vezetést, és a csapatot is újjá kellett építeni. Az ifjú Ibrahimovic vezérként állt a csapat élére, a másodosztályban 12 góllal segítette azonnali feljutáshoz az együttest. Bár soha nem tért haza, 2023-ban az AC Milanból vonult vissza, a Malmö olyan büszke volt rá, hogy onnan indult a világot meghódító útjára, hogy szobrot emeltek róla a stadion elé. Ezt a szobrot aztán a klub szurkolói többször is megrongálták, miután Ibrahimovic 2019-ben a Malmö ősi riválisa, a Hammarby IF résztulajdonosa lett. A vandálok ledöntötték Ibra szobrát, levágták a lábát, sőt még a védjegyévé vált hatalmas orrát is.

The Zlatan Ibrahimovic statue outside Malmo's stadium will be moved after repeated acts of vandalism, reports @sydsvenskan pic.twitter.com/Hs14rCK1SP — B/R Football (@brfootball) May 16, 2020

Szobor tekintetében nagyobb megbecsültségnek örvend Malmőben Bo Larsson, aki a 70-es évek sztárja volt. A 70-szeres svéd válogatott, három világbajnokságot (1970, 1974, 1978) megjárt, tavaly 79 évesen elhunyt támadó háromszáznál is több bajnokin lépett pályára a klub színeiben, ő is szobrot kapott a stadion előtt. Az ő nevével fémjelzett korszakban volt a csúcson a Malmö, amely a 70-es években ötször volt bajnok, 1979-ben pedig a svéd klubfutball legnagyobb sikerét érte el, amikor bejutott a BEK-döntőbe, még ha ott ki is kapott 1-0-ra az angol Nottingham Foresttől.

A Fradi játékoskerete értékesebb, mint a svéd rekordbajnoké

A Malmö FF Svédország legsikeresebb klubja, 27-szeres bajnok, amivel rekorder. Idén simábban húzta be az aranyat, mint egy éve, a november 10-én zárult idényt kilencpontos előnnyel nyerte meg. Ez azt is jelenti, hogy több mint két hete nem játszott meccset Henrik Rydström csapata, amely az Európa-ligában négy mérkőzésen három pontot számlál, amit az azeri Quarabag legyőzésével gyűjtött, a Rangers, az Olympiakosz és a Besiktas ellen viszont kikapott.

A svéd klub keretének összértéke 37,8 millió euró, ami kevesebb mint a Fradié (59,43 millió), így nem csak azért számíthat hazai pályán esélyesebbnek a Ferencváros, mert neki már hat pontja van az El-ben. A Malmö kulcsembere a középcsatár, Isaac Kiese Thelin, aki 33-szoros svéd válogatott, legértékesebb játékosa pedig a 21 éves balszélső, Hugo Bolin, aki négymillió eurót ér.

A Malmö korábban több magyar csapattal is találkozott az európai porondon: 1971-ben az Újpest, 1985-ben és 2019-ben a Videoton ellen kiesett, 2020-ban a Honvédot viszont legyőzte. A Fradi ellen is játszott már 1975-ben, és akkor a KEK-ben 4-2-es összesítéssel a magyar együttes győzött.

Európa-Liga, alapszakasz, 5. forduló, csütörtök:

Ferencváros–Malmö FF 21.00 (M4 Sport)