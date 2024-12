A fontos gólok hétvégéje volt, Angliában és Törökországban is megtört a jég

Pénteken a 11-szeres magyar válogatott védő, Dárdai Márton végigjátszotta a német másodosztályban szereplő Hertha magdeburgi bajnokiját, amelyen a vendéglátó 3-1-re győzött. Bátyja, ifjabb Dárdai Pál ezúttal nem kapott lehetőséget a berlini csapatban, amely 14 játéknap után csupán két ponttal van lemaradva az osztályozós helyen álló Kaiserslautern mögött.

Dárdai Márton a magdeburgi mérkőzésen (Fotó: x.com/herthabsc)

Megint volt magyar rangadó Németországban

Szombaton a német első és második vonalban is volt magyar érdekeltség. Az élvonalban az előző héthez hasonlóan ezúttal is rendeztek olyan összecsapást, amelyen ellenfélként szerepeltek egymás ellen magyar játékosok, az RB Leipzig és a Wolfsburg bajnokiján ráadásul ilyen-olyan okokból mindhárman főszerepbe kerültek. Az 5-1-es vereséget szenvedő lipcseiek részéről Gulácsi Péter a kapuban, Willi Orbán pedig a védelem közepén kezdett, de ott volt a pályán a Wolfsburgot erősítő Dárdai Bence is. A 18 éves középpályás zsinórban negyedszerre kezdett a Bundesligában. Dárdai 85 percet kapott, egy gólpasszt is kiosztott, az ebből született találatnál viszont Gulácsi hibázott. A Leipzig szépítőgólját Willi Orbán szerezte, öröme azonban nem lehetett felhőtlen, egyrészt a kínos zakó, másrészt csapata egy héten belül elszenvedett harmadik veresége miatt. A lipcsei csapat hátránya immáron 9 pont az éllovas Bayern mögött.