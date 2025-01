Wladár Sándor üzent a visszavonuló Hosszú Katinkának, és csak a szépre emlékszik

Még 2023 októberében történt, amikor Hosszú Katinka nyilvánosan Wladár Sándorra támadott, primitívnek és felháborítónak nevezve az úszóelnök szavait, amivel az edzésektől és a budapesti világkupától is a megbeszéltek ellenére távol maradó Milák Kristófot kritizálta. Aztán a párizsi olimpia alatt Hosszú újra nyilvánosan beleállt a Wladár vezette MÚSZ-ba, amelyet súlyos vádakkal illetett, miszerint elárulták Milákot, és információkat adtak ki róla a nagy rivális Léon Marchand-t felkészítő Bob Bowmannek. Egy idő után Wladár megelégelte a visszatérő támadásokat, és augusztusban visszaszólt, hogy Hosszú Katinka gyalázkodását már nem sokáig nyeli le.

Hosszú Katinka befejezte az úszást. Fotó: MTI/PATRICK B. KRAEMER

Ilyen előzmények után búcsúzott el Wladár Sándor a visszavonulását szerda este bejelentő Hosszú Katinkától a MÚSZ közösségi oldalán közzétett üzenetében. A szövetség elnöke nagyvonalú maradt, levelében csak a szépre emlékszik vissza, és volt is mire: Hosszú Katinka három olimpiai bajnoki címe csak a jéghegy csúcsa, a magyar úszósport korszakos klasszisa fejezte be a pályafutását, akit a külföldi sztárúszók is csodálnak.