Nincs tragédia, de ahogy Szoboszlai is sugallta, a szerencséért tenni is kell

Telt ház és pokoli hangulat várta vasárnap kora este a Puskás Arénában a Nemzetek Ligája osztályozójának visszavágóját Magyarország és Törökország között. Ám hiába a szurkolók fanatizmusa, Marco Rossi csapata – Isztambulhoz hasonlóan – egy pár perces rövidzárlat alatt megint kapott két gólt, amivel minden lényeges kérdés már az első félidőben eldőlt. Törökország a kinti, 3-1-es győzelem után a Puskás Arénában is háromgólos sikert aratott (3-0), így a Nemzetek Ligája következő kiírásában már az A csoportban játszhat majd.

Szoboszlai szerint még több kell majd a jövőben a magyar válogatott tagjaitól. Fotó: Mirkó István

Szoboszlai szerint tenni kell a szerencséért

Rossi csapata 2022 szeptembere után kapott ki a Puskásban, akkor az olaszok nyertek 2-0-ra, ugyanígy a Nemzetek Ligájában. A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint a teljesítmény az első félidőben a két bekapott gól ellenére is rendben volt, de a törökök büntetőjére rosszul reagáltunk.

– A koncentrációt meg kell őrizni a meccs minden pillanatában, különösen egy ilyen ellenféllel szemben, nem lehet áramszünetünk. A jövőben remélhetőleg hatékonyabban leszünk elöl, olyan nem lehet, hogy két meccsen jó néhány helyzetből csak egyszer találunk be – mondta el Marco Rossi, és a kapitány véleményét a válogatott játékosai is osztották. Dibusz Dénes szintén elmondta, a büntető után a csapat elvesztette azt a higgadtságot és szervezettséget, amivel akár a találkozót is megnyerhették volna. A válogatott és a Fradi kapusa szerint még bíznak abban, hogy hamarosan visszatérnek a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályába.

Szoboszlai Dominik kiemelte, hogy ameddig korábban a helyzetek szerencsésen, befele pattantak, addig most rendre rosszul pattant nekik a labda.

– A szerencséért tenni kell. Az elmúlt években megcsináltuk, tettünk érte, felénk fordult. Most kicsit össze kell kapnia magát a társaságnak, mindenkinek, saját magamat is beleértve, és kitalálni nyárra egy olyan „bármit”, ami előrevisz minket, és a vb-selejtezőkön segíteni fog – mondta a Liverpool labdarúgója, akinek a mérkőzésen egy kisebb afférja alakult ki a Real Madrid török játékosával, Arda Gülerrel, amely a közösségi médiában folytatódott. Szoboszlai azt is hozzátette, hogy a válogatottban olyan játékosokra van szükség már a nyári összetartáson is, akik negyven év után a világbajnokságon akarnak szerepelni.

A magyar labdarúgó-válogatott előtt új feladatok vannak a Nemzetek Ligájában. Fotó: Mirkó István

A magyar csapatkapitány szerint senki nem gondolta, hogy két évadot játszanak majd a legjobbak között, majd határozott üzenetet fogalmazott meg a nemzeti csapat ellendrukkereinek. Szoboszlai Dominik zsinórban négy vesztes meccsen lépett pályára, kettőn a Liverpoollal, majd egyből kettőn a válogatottal, amire még nem volt példa a kiváló középpályás karrierjében.

Marco Rossi fejleszthet

A törökök elleni kettős vereséggel visszaestünk az európai középmezőnybe az NL-ben. Ha nem is a kiindulópontra érkeztünk ezzel vissza, de kicsit a realitás talajára igen. Tagadhatatlan, hogy eddig sokat köszönhettünk a Nemzetek Ligájának. Például egy Eb-szereplést is, hiszen a 2021-es, észben hazai rendezésű tornára a hagyományos selejtezőkön nem sikerült kijutni, ellenben a B divíziós csoportgyőzelemnek köszönhetően pótselejtezőt játszhatott a csapat, amelyen Szoboszlai kilőtte az Eb-re az együttest Izland ellen.

Jelen pillanatban nem tudni, hogy a kiesésnek milyen hatása lehet a 2028-as Eb-re kijutásra, mert az UEFA még nem határozta meg a selejtezők pontos menetét. Ugyanakkor a Nemzetek Ligája bevezetése óta csak az A divíziós csapatok kerülhettek az Európa-bajnoki selejtezők sorsolásán az első kalapba, ennek is köszönhetően jutottunk ki a tavalyi Eb-re.

A B divízióban várhatóan nem lesznek sztárcsapatok az ellenfelek között, ami bizonyos szempontból előnyt is jelenthet. Egyrészt könnyebb lesz hozni az eredményeket, másrészt amint azt a korábbi szövetségi kapitány, Bozsik Péter megfogalmazta, Marco Rossi olyan dolgokat fejleszthet, amire az A divízióban kevesebb lehetősége volt. Tragédia biztosan nem történt az A ligából való kieséssel, a lehetséges ellenfeleket elnézve pedig a B divízióban is lesznek izgalmas meccsek. Ősszel pedig jönnek a vb-selejtezők, ahol Írország és Örményország mellett Portugáliával mérkőzik majd meg Marco Rossi csapata.



Nemzetek Ligája, osztályozó, visszavágó

Magyarország–Törökország 0-3 (0-2)

Gól: Calhanoglu (37., 11-esből), Güler (39.), Bardacki (90.)

Összesítésben: 6-1 Törökország javára