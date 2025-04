Bajnokok Ligája: minden egy helyen a címvédő Real Madrid fiaskójáról

Declan Rice két, valamint Mikel Merino egy góljának köszönhetően az Arsenal óriási meglepetést szerezve kiütötte a Real Madridot a BL negyeddöntőjének első, londoni felvonásán. Az Arsenal 3-0-s győzelme után magabiztosan várhatja a visszavágót, amelyre jövő szerdán kerül sor Madridban.

Vinícius Júnior és Jude Bellingham tudja: a Real Madrid nagyon nehéz, de nem reménytelen helyzetben az Arsenal elleni BL-visszavágó előtt (Fotó: AFP)

Arsenal: Artetával megtörhet a jég

– A játékosaim hittek a győzelemben, mert a legjobb ellenfelekkel is képesek voltunk harcolni az elmúlt két évben. Én is hittem benne, tudtam, hogy képesek vagyunk zavart okozni, amikor a támadásaikat építik. De ezt meg is kellett valósítani. Ha így állsz hozzá, hiszel benne, akkor elérheted, amit akarsz. De csak féltávnál vagyunk, a srácok a lefújás után mindjárt arról beszéltek, hogy még nem zárult le a párharc. Kiélvezzük a győzelmet, és Madridban még jobbnak kell lennünk! – ezt az Arsenal edzője, Mikel Arteta nyilatkozta a madridiak keddi legyőzését követően.

A londoniak szempontjából jól szemlélteti a Real Madrid legyőzésének jelentőségét, hogy Arteta soha korábban nem jutott el még a BL elődöntőjébe, de az Arsenal sem mostanában, a 2008/2009-es idény óta nem járt ilyen magasságokban, de összességében is csak kétszer. Artetával most megtörhet a jég.

Mikel Arteta vezetésével az Arsenal visszatérhet az európai klubfutball élmezőnyébe (Fotó: AFP)

„Bármi megtörténhet, főleg a Bernabéuban”

Miközben az Arsenal optimistán tekinthet a jövőbe, a Real Madrid és annak vezetőedzője, Carlo Ancelotti magyarázkodni kényszerült. Az olasz edző szerint csapata a meccs nagy részében nem játszott rosszul, azonban a királyi gárdának van egy nagy hiányossága, ami most is megmutatkozott.

– Kevés az esélyünk, de mindent beleadunk majd – ígérte a királyi gárdát irányító Carlo Ancelotti. – Őszintének kell lennünk, az Arsenal néhány dologban jobb volt nálunk. Mi sem voltunk annyira rosszak, még ha az eredmény az is, de két góljuk is rögzített helyzet után született. Erősen kezdtünk, néhány dolgot jól csináltunk az első félidőben, a másodikban viszont visszaestünk, rosszul reagáltunk a gólokra, mentálisan és fizikálisan is szenvedtünk. Általában a csapat feljavul a meccsek hajrájára, de most csalódást keltő volt, amit a mérkőzés végén mutattunk. Mindent meg kell tennünk azért, hogy a jövő hétre összeszedjük magunkat. Ha csak a keddi meccset nézzük, akkor esélytelennek tűnik a továbbjutásunk. De előre nem látható dolgok történnek a futballban. Senki sem számított arra, hogy Rice két gólt lő kedden szabadrúgásból, mégis így lett. Bármi megtörténhet, főleg a Bernabéuban. Hinnünk kell ebben.