Sinner értékes segítséget kapott honfitársától, világelsőként térhet vissza

Matteo Berrettini 2021-ben már wimbledoni döntőt játszott, az ATP-világranglistán első vagy második helyezett teniszező ellen viszont még nem nyert meccset, egészen e hét keddjéig. Berrettini a Monte-Carlo Masters második fordulójában Alexander Zverev ellen nyert, aki második a világranglistán, ám a világelső Jannik Sinner eltiltása miatt első kiemeltként indult a hercegségbeli salakpályás versenyen. Az Australian Open döntője óta formán kívül játszó Zverev újabb vereségével eldőlt, hogy Sinner még május elején is világelső lesz, amikor visszatérhet a három hónapos eltiltásából.

Alexander Zverev gratulál, Matteo Berrettini bravúrjával honfitársa, Jannik Sinner világelsőségét is biztosította (Fotó: AFP/Valery Hache)

Berrettini a wimbledoni fináléja óta rengeteg sérüléssel bajlódott, tavaly tavasszal még a top 100-ból is kicsúszott emiatt, mostanra viszont visszakapaszkodott a 34. helyre, s folyamatosan bizonyítja, hogy kezdi megközelíteni a csúcsformáját. Februárban, Dohában Novak Djokovics ellen is nyert, most Monte-Carlóban Alexander Zverev ellen jutott tovább.

Berrettini fordítása Zverev ellen

Pedig az első játszmát a német teniszező nyerte (6:2), de Berrettini fordított, 2:6, 6:3, 7:5-ös sikerrel jutott a nyolcaddöntőbe.