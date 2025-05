Hornyák Zsolt odaszúrt az FTC-nek, Rossi embere elárulta a titkot

A felcsúti szurkolók az elmúlt években hozzászokhattak, hogy az NB I utolsó fordulójában még izgulniuk kell. 2020-ban a Budapest Honvéd legyőzése bronzérmet ért, 2021-ben a Budafok elleni siker ezüstérmet, 2022-ben a Honvéd elleni vereség ismét bronzérmet, 2023-ban megint a kispesti együttes elleni diadal ellenére maradt a negyedik hely, tavaly pedig a Debrecen felülmúlása újabb harmadik helyet jelentett. Mindannyiszor a Puskás Akadémia stadionja, a Pancho Aréna volt a helyszín a 33. fordulóban lejátszott, előbb említett mérkőzéseknek. Szombaton este ismét hasonló volt a helyzet: Hornyák Zsolt együttese a DVTK-t fogadta, és ezúttal a bajnoki cím is elérhető közelségben volt még – Nagy Zsolték sikere mellett az FTC győri veresége is kellett ehhez.

Hornyák Zsolt vezetésével a Puskás Akadémia az NB I-es bajnoki címért is harcolt még a DVTK elleni idényzárón. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A Diósgyőr tavaly a Fehérvár elleni zárókörös döntetlennel kikaparta a gesztenyét a felcsútiaknak, akik így egy előzéssel bronzérmesek lettek. A DVTK-nak ahhoz hasonlóan most sem bírt komoly téttel az utolsó forduló, egy győzelem a hatodikról az ötödik helyre léptette volna elő a miskolciakat. A több mint száz diósgyőri szurkoló közül azonban néhány úgy gondolta, ez is jelenthet motivációt. Volt olyan drukker, aki azt jósolta, hogy a felszabadult DVTK győzni tud Felcsúton, miközben a Győr is nyer az FTC ellen.

A Puskás Akadémia-szurkolók közül ugyanakkor minden megkérdezett hazai győzelmet jósolt, de egyikük sem bízott abban, hogy az ETO besegít kedvenceiknek.

Azaz Hornyák Zsolték bajnoki címében nem igazán hittek a hazai drukkerek.

A Puskás Akadémia fordulatos meccsen győzött a DVTK ellen

Az első harminc perc után nem tűnt kérdésesnek, hogy a Puskás Akadémia nyeri a mérkőzést, hiszen a diósgyőri helyzetek után előbb gól-, majd emberelőnybe került a csapat. A második gól is közel volt, ám ehelyett a DVTK még a szünet előtt szépített, majd fordulás után szinte rögtön vezetést is szerzett. Jonathan Levi második góljával a 72. percben 2-2 lett az állás, de Skribek Alen szerencsés találatával a miskolciak mentek előnnyel a hajrának. A csereként beállt Jakub Plsek azonban a 89., majd a 93. percben is eredményes volt, így a Puskás Akadémia az idénybeli 16. hazai bajnokiján tizenkettedszer is nyert, amivel a legeredményesebb lett saját közönsége előtt a magyar bajnokságban.

Jonathan Levi is két gólt szerzett a Diósgyőr ellen. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Hornyák Zsolt elégedett volt a játékosai idényével

NB I-es aranyérmet ez a siker nem ért, hiszen a Fradi is nyert, ám a felcsútiak a második hellyel és a Konferencialiga-indulással sem voltak csalódottak. Az előző öt idényben egyaránt 50 és 60 közötti pontszámmal zárt a Puskás Akadémia.

Idén klubrekordot jelentő 66 egységet gyűjtött – ez a tizenkét csapatos rendszerben 2017-ben és 2023-ban is elég lett volna a bajnoki címhez.

Ezúttal nem volt az, de Hornyák Zsolt így is mosolyogni tudott a találkozó után.

– Az utolsó percig sakkban tartottuk a Ferencvárost.

Mi vagyunk az élő példa arra, hogy kisebb kerettel is végig az első helyig tudtunk játszani.

Ez köszönhető annak, hogy az egész évben kiegyenlített volt a csapat teljesítménye. Még jobban szűkült a keret néhány sérülés miatt, de játékban és eredményben ez sem állította meg a csapatot – mondta a sajtótájékoztatón a PAFC vezetőedzője, aki a csapatmunkának tulajdonította, hogy az utolsó mérkőzést így sikerült megnyerni. Hornyák Zsolt többször is kitért az olasz Fiorentina elleni, augusztusi Konferencialiga-selejtezős párharcra, amelyet tizenegyespárbaj után veszített el a csapat: szerinte az ottani teljesítmény sokak figyelmét felhívta a csapatára.

Megjegyezte, reményei szerint szinte a teljes első csapat együtt tud maradni a következő idényre, de Hornyák azt is kiemelte, hogy a Puskás Akadémia a jövőben be fogja tartani a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fiatalokra vonatkozó szabályát is.

Nagy Zsolt 12 góllal és 11 gólpasszal zárta a bajnokságot. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A csapategység a PAFC titka – Nagy Zsolt a magyar válogatottal zárja az idényt

A Puskás Akadémia csapatkapitánya az edzőjéhez hasonlóan elégedett volt a felcsútiak teljesítményével, noha a szombati mérkőzéssel már kevésbé, de a csapategység ismét bizonyított.

– Jól kezdtük a szezont, és ezt végig tudtuk vinni, összességében egész évben jól teljesítettünk.

A kiállítás után azt hittem, simán nyerünk, de több gólt is szereztek kontrákból, úgyhogy ez a meccsünk annyira nem volt jó, viszont a csapat egységének köszönhetően végül győzni tudtunk

– mondta a Magyar Nemzetnek Nagy Zsolt, aki hozzátette, gondolni sem akartak arra, hogy milyen tétje lehet a meccsnek, hiszen nem a saját kezükben volt az első hely sorsa. A válogatott szélső reményét fejezte ki, hogy néhány erősítéssel a következő idényben is sikerül legalább ilyen jól szerepelni Európában és idehaza is a klubbal.

A szombaton este Felcsúton pályára lépett két csapat tagjai közül egyedül Nagy Zsolt kapott meghívót Marco Rossitól a magyar válogatott júniusi felkészülési mérkőzéseire, így neki még nem ér véget az idény. – Én nem állhatok le, hiszen vasárnap találkozunk Telkiben. Addig a családdal leszek, a feltöltődésen lesz a hangsúly, de külön edzéseket kell végeznem.

A Diósgyőr edzőjének munkáját sérüléshullámok nehezítették

Noha a DVTK a harmadik helyen telelt, a 2025-ös folytatás nem alakult olyan jól. Február végén, a bajnokság kétharmada előtt érkezett a kispadra Valdas Dambrauskas, és a litván vezetőedzővel végül tizenkét bajnokin 13 pontot gyűjtött a csapat. A tréner most elárulta, hogy ezekben a rengeteg váratlan sérülés is szerepet játszott.

– Edzői pályafutásom egyik legnehezebb hete volt ez a felkészülés során, hiszen folyamatosan estek ki emberek a keretből, így többen nem is a saját pozíciójukban játszottak. Ez ráadásul az elmúlt 7-8 meccsre is igaz volt, karrierem során ilyen hosszú ideig talán még nem is szembesültem hasonlóval.

Volt olyan meccs is az előző hetekben, amikor három órával a kezdés előtt kellett változtatni, mert akkor esett ki egy újabb játékos

– mondta Dambrauskas, aki a Puskás Akadémia elleni meccsen történteknek nem is tulajdonított túl nagy jelentőséget. A sajtótájékoztatón a litván vezetőedző a futballistáit és a szép számban megjelent diósgyőri drukkereket is megdicsérte. – Volt nemrég olyan találkozónk hazai pályán, amikor egy döntetlen után nem voltak elégedettek a szurkolóink, most viszont egy vereség után is hatalmas ünneplésben részesítettek minket, mert díjazták a teljesítményünket, ezért pedig szeretnék nekik köszönetet mondani.

A Puskás Akadémia ezüstérmesként a negyedik Győrhöz hasonlóan a Konferencialiga-selejtezőkben indulhat, a DVTK pedig hatodik helyen zárta az NB I 2024–25-ös kiírását.